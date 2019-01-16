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Минкультуры региона инициировало увольнение директора ДК им. Октябрьской революции

В ходе проверки установлен конфликт интересов в учреждении.
  • 16/01/2019, 10:40
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За выявленные нарушения в работе министерство культуры Новосибирской области инициировало увольнение руководителя ГАУ НСО «ДК им. Октябрьской революции», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Соблюдение действующего законодательства является обязательным условием деятельности органов исполнительной власти всех уровней и подведомственных учреждений. Министерством культуры Новосибирской области в рамках полномочий осуществляется контроль за деятельностью подведомственных учреждений. На основании проверок и детального анализа ситуации принимаются соответствующие решения, в том числе – кадровые, — отметил заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов.

В результате проверки, проведенной в ГАУ НСО «ДК им. Октябрьской революции» летом 2018 года контрольно-ревизионным управлением Новосибирской области, были установлены нарушения, касающиеся нецелевого использования бюджетных средств. В частности, установлены факты неправомерного начисления заработной платы и премиального вознаграждения при отсутствии экономии средств, оплаты необоснованно завышенной стоимости ремонтных работ по ряду договоров и другие нарушения.

Кроме того, директору учреждения Надежде Лобановой министерством культуры Новосибирской области за нарушение трудовой дисциплины объявлялось дисциплинарное взыскание. В ходе проверки учреждения в декабре 2018 года были выявлены нарушения в локальных актах, касающихся оплаты труда, штатного расписания и др. Комиссией министерства культуры Новосибирской области установлен конфликт интересов в учреждении.

В настоящий момент министерством культуры Новосибирской области инициирован вопрос об увольнении директора.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

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