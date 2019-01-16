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В трех районах Новосибирска энергетики проводят ремонтные работы на теплосетях

  • 16/01/2019, 10:21
Работы проводятся в Заельцовском, Дзержинском и Кировском районах города.

В среду, 16 января, специалисты новосибирского теплотранспортного подразделения СГК проводят ремонтные работы на теплотрассах в трех районах Новосибирска, сообщили в СГК.

В Заельцовском районе с 9.00 до 17.00 проводятся ремонтные работы в тепловой камере в районе дома №2 по улице Даргомыжского. В связи с устранением дефекта под отключение от теплоснабжения и горячего водоснабжения попали 111 жилых домов, три детских и два лечебных учреждения, 23 прочих объекта.

В Дзержинском районе энергетики заменят 5 метров внутриквартального трубопровода по улице Технической в районе дома 19. Работы будут проводятся с 10.00 до 18.00, от отопления и горячего водоснабжения отключены 30 жилых домов и два прочих объекта.

В Кировском районе энергетики проводят ремонтные работы в ЦТП по адресу улица Палласа, 1 с 11.00 до 14.00. От отопления и горячего водоснабжения отключены 21 жилой дом, одно детское и одно лечебное учреждения, 6 прочих объектов.

— Благоприятные погодные условия позволяют специалистам теплотранспортного подразделения проводить ремонтные работы по устранению выявленных повреждений на теплосетях в максимально короткие сроки и с минимальными неудобствами для потребителей. Эти работы позволяют предотвратить возникновение существенных дефектов при наступлении низких температур — отметили в СГК.

Мэрия и управляющие компании были предупреждены об отключениях заранее.

График ремонтных работ разработан совместно с мэрией Новосибирска, ГИБДД и надзорными органами.

Сибирская генерирующая компания приносит свои извинения горожанам за временные неудобства и напоминает, что проведение работ позволяет минимизировать риск возникновения аварийных ситуаций и ограничения подачи тепла в зимний период.

Оперативная информация по теплоснабжению в городах присутствия Сибирской генерирующей компании, а также указание адресов объектов, попадающих под ограничения, публикуется в сообществе СГК в социальной сети ВКонтакте и на портале СГК Онлайн.

Фото: пресс-служба СГК

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