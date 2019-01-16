НГУ вошел в топ-100 рейтинга вузов стран с активно развивающейся экономикой

Британское издание Times Higher Education (THE) обнародовало результаты рейтинга университетов стран с активно развивающейся экономикой – Emerging Economies University Rankings 2019. Россия в этом году существенно расширила свое присутствие в опубликованном рейтинге, увеличив количество университетов с 27 до 35, и стала четвертой по представленности страной в рейтинге, потеснив одного из традиционных лидеров – Тайвань. Наиболее представленной страной в рейтинге является Китай, сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Сюда вошли 450 ведущих университетов из 43 стран: России, Китая, Индии, ЮАР, Бразилии, Аргентины, Турции, Катара, Марокко, Кипра, Венгрии, Польши, Румынии, Словении, Словакии, Чешской Республики, Литвы, Латвии, Эстонии и т. д.

Российские лидеры рейтинга остались неизменными. Первое место среди российских вузов, как и год назад, занимает МГУ им. Ломоносова (5-я позиция рейтинга), на втором и третьем месте расположились вузы — участники Проекта 5-100: МФТИ (12-я позиция) и МИФИ (16-я позиция). Всего в THE Emerging Economies University Rankings этого года входит 18 университетов Проекта 5-100, причём девять из них входят в топ-100.

Помимо МФТИ и НИЯУ МИФИ в сотню лучших вузов, по версии THE Emerging Economies University Rankings 2019, включены: НИУ ВШЭ (22-я позиция), ТГУ (49-я позиция), ТПУ (51-я позиция), Университет ИТМО (53-я позиция), НГУ (62-я позиция), СПбПУ (87-я позиция) и КФУ (99-я позиция).

Кроме НГУ в рейтинг лучших вузов развивающихся стран в третий раз подряд вошел НГТУ. Он расположился в группе вузов, которые заняли места с 251 по 300.

— Попадать в такие рейтинги очень важно для университета. Деньги за это не дают, зато есть много других плюсов. Во-первых, это очень важно для психологии сотрудников вуза, они видят, что их усилия не проходят даром, получают оценку на международном уровне. В дальнейшем они будут работать еще лучше. Во-вторых, наиболее продвинутые абитуриенты смотрят на рейтинги, поэтому попадание в них помогает улучшить качество набора в вуз, привлечь сильнейших выпускников школ. В-третьих, очень важно, что позиции в международных рейтингах учитываются при отборе вузов в крупные национальные научно-образовательные проекты, такие как «5-100» или нацпроект «Наука», — цитирует ректора НГТУ Анатолия Батаева пресс-служба университета.

Методика рейтинга основывается на 13 показателях эффективности, среди которых преподавание (среда обучения), исследования (объем, доход и репутация), цитирование (влияние исследований), международное взаимодействие (сотрудники, студенты и исследования), доход от производственной деятельности (передача знаний).

Фото: Мария Кормильцева