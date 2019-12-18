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Минобороны может построить новую ВПП в новосибирском аэропорте «Толмачёво»

Строительство полосы обойдется в 4 млрд руб.
  • 18/12/2019, 16:57
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Министерство обороны может построить взлетно- посадочную полосу в «Толмачёво» за 4 млрд рублей, сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на собственные источники. Еще около 4 млрд руб. должен будет вложить Минтранс в создание дополнительных рулежных дорожек, но эти деньги пока не заложены в бюджете.

Отмечается, что действующая полоса сильно изношена и по информации “Ъ”, сейчас для продления срока эксплуатации на нее уже не садятся тяжелые грузовые самолеты.

— Военные положат полотно для новой полосы рядом с действующей первой ВПП. Летная зона не изменится, поэтому строительство формально называется реконструкцией. По окончании работ новая полоса получит название первой, а действующая первая будет использоваться как рулежная дорожка, — рассказал один из источников “Ъ”.

Ранее гендиректор Толмачево Евгений Янкилевич говорил, что реконструкция ВПП может начаться в 2020–2021 годах.

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