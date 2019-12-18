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Проект ЦКП «СКИФ» был представлен на межстрановой стратегической сессии Россотрудничества

Мероприятие было посвящено внедрению передовых сквозных технологий в высокотехнологичных отраслях и развитию инновационной экосистемы государства.
  • 18/12/2019, 17:40
Росатом подтвердил заинтересованность в проекте ЦКП «СКИФ»

С 5 по 7 декабря 2019 года на площадке горнолыжного курорта Роза-Хутор в г. Сочи состоялся ежегодный форум «Глобальное технологическое лидерство», подводящий итоги и задающий тренды в области технических и технологических отраслевых преобразований, глобальной цифровизации и digital-стратегий институтов развития и госкорпораций, сообщили в пресс-службе СО РАН.

Отмечается, что в текущем году мероприятие было посвящено внедрению передовых сквозных технологий в высокотехнологичных отраслях и развитию инновационной экосистемы государства, а также поиску новых направлений инновационного межстранового сотрудничества. Ключевыми темами форума стали формирование технологической политики России на следующее десятилетие, ход нацпроекта  «Цифровая экономика», оценка промежуточных итогов реализации «Стратегии научно-технологического развития России», обсуждение роли и текущих перспектив России в глобальной технологической повестке, а также формирование ключевых моментов стратегии всех направлений НТИ на 2020 – 2025 гг.

— Активная работа велась на площадке Министерства иностранных дел Российской Федерации, где обсуждалась межгосударственная программа инновационного сотрудничества государств-участников СНГ на ближайшее десятилетие. Текущий пакт документов разрабатывался на период до 2020 года и сыграл ключевую роль в развитии межстрановой инновационной деятельности государств-партнеров. В ходе разработки новой версии программы была организована стратегическая сессия. Разработка концепции межгосударственной программы инновационного сотрудничества до 2030 года проводилась с участием представителей государств-участников СНГ: Российской Федерации, Республики Армения, Республики Беларусь, Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Республики Узбекистан. В настоящее время ведутся переговоры по включению в состав межгосударственной группы разработчиков программы представителей Азербайджанской Республики, Республики Молдова и Туркменистана. Программа формируется для реализации национальных стратегических целей экономического развития, создания единого инновационного пространства, а также объединения усилий по приоритетным направлениям научно-технической деятельности, включая коммерциализацию ее результатов, — говорится в сообщении пресс-службы.

В рамках проектного питчинга участники предлагали и обсуждали конкретные перспективные проекты. Заместитель руководителя проектного офиса ЦКП «СКИФ» (Сибирский кольцевой источник фотонов) Яков Ракшун представил собравшейся аудитории презентацию ЦКП «СКИФ», первой в мире установки синхротронного излучения поколения 4+ с энергией 3 ГэВ, как площадки для межстрановой научно-инновационной кооперации по преодолению глобальных вызовов. Советник по перспективным проектам вице-президента Российской академии науки, председателя Сибирского отделения, Ольга Дорохова, предложила выделить в качестве отдельного направления программы межстранового сотрудничества создание и эксплуатацию установок класса мегасайенс, уникальных научных установок и центров коллективного пользования, предложение было поддержано большинством участников.

Проект ЦКП «СКИФ» в Новосибирске – флагман программы развития Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0», входящий в нацпроект «Наука». Источник синхротронного излучения поколения 4+ с энергией 3 ГэВ будет включать в себя ускорительный комплекс и развитую пользовательскую инфраструктуру. Создание источника СИ будет завершено в 2023 году, что позволит уже в 2024 году начать на нем проведение международных научных исследований. Ориентировочная стоимость — 37,1 млрд рублей в ценах текущих лет.

Фото: пресс-служба ЦКП «СКИФ»

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