Мюонные детекторы, разработанные новосибирскими учеными, прошли проверку

Ученые Института ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН (ИЯФ СО РАН) и Новосибирского государственного университета (НГУ) завершили установку мюонных детекторов для проекта гамма-обсерватории TAIGA, головной организацией которого является Иркутский государственный университет (ИГУ), сообщили в пресс-службе ИЯФ СО РАН.

Гамма-обсерватория TAIGA расположена на территории Тункинского астрофизического центра коллективного пользования ИГУ в Республике Бурятия, недалеко от озера Байкал. Эксперимент направлен на решение ряда фундаментальных астрофизических задач, например, обнаружение источников космических частиц с энергией порядка 1015 эВ. Также ученые надеются обнаружить процессы, которые будут способствовать развитию космологических теорий возникновения и эволюции ранней Вселенной. Отмечается, что в международную коллаборацию входят научные группы из России, Италии, Германии, Румынии. Специалисты из ИЯФ СО РАН и НГУ вошли в проект в 2016 году.

— Энергия гамма-квантов, которые мы планируем изучать, может быть больше 100 ТэВ – такие частицы прилетают из космоса очень редко, поэтому необходимы установки, способные регистрировать их на площади от одного до тысяч квадратных километров, — поясняет старший научный сотрудник ИЯФ СО РАН, заведующий лабораторией НГУ, кандидат физико-математических наук Евгений Кравченко. — Здесь требуется развитие специальных детекторных технологий. Мюонные детекторы, которые мы разработали для проекта, помогут надежно выделять гамма-кванты из общего потока частиц. На данный момент мы произвели и поставили в Тункинскую долину 48 детекторов – все они установлены и уже прошли проверку, то есть готовы к работе.

По его словам, в пилотный комплекс гамма-обсерватории TAIGA войдут 120 широкоугольных черенковских детекторов установки TAIGA-HiSCORE, три атмосферных черенковских телескопа с зеркалами площадью около 10 кв. метров установки TAIGA-IACT, три кластера сцинтилляционных детекторов установки TAIGA-Muon.

Как отметил соруководитель проекта гамма-обсерватории TAIGA, профессор ИГУ, доктор физико-математических наук Николай Буднев, в полном объеме комплекс будет включен в набор данных осенью 2020 года.

Фото предоставлено пресс-службой ИЯФ СО РАН, автор- Евгений Кравченко