Минобороны: впервые с начала спецоперации дрон перехвачен над Ленинградской областью

Системы радиоэлектронного подавления (РЭП) перехватили беспилотник над Финским заливом этой ночью, передает «Фонтанка» уточненную информацию по данному факту.

Известно, что в радиусе 70 км от Пулково был введен план «Ковер», согласно которому действовало ограничение на взлет и посадку самолетов с 0:57 до 1:20.

По сведениям издания, жители намыва на Васильевском острове слышали громкий звук. В то же время в сети публикуют видео, на котором во дворе жилого дома после яркой вспышки бы слышен грохот, заставивший сработать сигнализации у машин.

Позже губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем телеграм-канале сообщил, что пострадавших нет.

— Находимся на постоянной связи со всеми силовыми структурами. В настоящее время идут следственные мероприятия, — добавил глава региона.

Ранее силы ПВО в Московской области отразили атаку БПЛА, летевшего на столицу.