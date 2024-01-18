Установлена личность погибшего во время пожара в гимназии № 10 Новосибирска

Правоохранители установили личность мужчины, который погиб во время пожара в подвале учебного заведения.

― Им оказался сотрудник школы частного сыска и охраны «АББ-ПРОФИ» 65-летний Сергей Болоткин, ― сообщил Infopro54 источник.

Спасатели обнаружили обгоревшее тело пенсионера после тушения пожара. Мужчина находился в полусидячем положении. Смерть, предположительно, наступила от отравления угарным газом. Следователи предполагают, что сотрудник проводил сварочные работы и нарушил технику безопасности.

Трагическое известие сообщили родственникам. На место происшествия приехал сын Сергея. Он до сих пор не может поверить в случившееся и находится в шоковом состоянии.

Известно, что Болоткин работал в школе сыска несколько лет, за плечами у него военная служба, а на плечах ― погоны полковника.

― Это был очень хороший человек, к нему все относились с уважением. У него двое взрослых детей – дочка и сын, а также внуки. Это большая утрата. Он не мог проводить никакие сварочные работы, потому что у него другая должность совсем, ― сдерживая слезы говорят коллеги погибшего.

Следственный комитет возбудил уголовное дело.

― Железнодорожным межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека», ― прокомментировали в СК региона.

Напомним, пожар случился в гимназии № 10 на улице Героев Революции 18 января. Сотрудникам МЧС удалось потушить пламя в подвальном помещении школы, которое сдавалась в аренду частному предприятию, за 35 минут.

Учеников и педагогов экстренно эвакуировали в театр Красный Факел. Сейчас гимназия перевела детей на дистанционное обучение.