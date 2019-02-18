Минприроды и минЖКХ поделили полномочия в сфере обращения с отходами

Правительство Новосибирской области одобрило изменения в статьи закона «О разграничении полномочий органов государственной власти Новосибирской области в области обращения с отходами производства и потребления», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Как сообщил министр природных ресурсов и экологии Новосибирской области Андрей Даниленко, разработка проекта закона связана с необходимостью перераспределения полномочий между региональными минприроды и минЖКХ в части вопросов, связанных с разработкой и корректировкой территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами. Большая часть полномочий по данному вопросу относится к полномочиям министерства ЖКХ и энергетики Новосибирской области.

В частности, к полномочиям МинЖКХ отнесены организация прохождения процедуры общественного обсуждения, подготовка заключения по результатам рассмотрения предложений и замечаний, представленных заинтересованными федеральными органами исполнительной власти к проекту территориальной схемы, а также корректировка территориальной схемы.

К полномочиям минприроды отнесено участие в разработке и корректировке территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами.

Проект закона будет направлен в Законодательное Собрание Новосибирской области в установленном порядке.

Новосибирская область перешла на новую систему обращения с ТКО с 1 января 2019 года, в целом переход прошёл организованно, спокойно, без значимых сбоев. Основная задача реформы – не просто перейти на новые взаимоотношения участников процесса, но и навести порядок в отрасли. Был отобран региональный оператор по обращению с ТКО, проведена работа по включению объектов в госреестр объектов размещения отходов (ГРОРО), состоялись конкурсы по отбору перевозчиков, внесены изменения в территориальную схему обращения с отходами, в регионе ведётся процесс заключения договоров на вывоз мусора.

Фото: Юлия Данилова