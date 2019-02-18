 Рекламодателям

Недвижимость
Businessjump

Оборот «Ситилинк» в 2018 году превысил 77 млрд рублей

Наиболее значимую долю в обороте составили продажи компьютерной, цифровой и бытовой техники.
  • 18/02/2019, 18:33
Оборот «Ситилинк» в 2018 году превысил 77 млрд рублей

Общая выручка компании «Ситилинк»в 2018 году увеличилась на 29%, составив 77,4 млрд рублей (с учетом НДС). По Новосибирску рост составил 27%, сообщили в пресс-службе компании. При этом, компания зафиксировала рост показателей во всех регионах.

 За прошлый год относительно аналогичного периода сумма среднего розничного чека покупки в «Ситилинк» выросла на 1,5% и составила 6900 рублей, в Новосибирске данный показатель зафиксирован на уровне 6800 рублей, рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что наиболее значимую долю в обороте по Новосибирску в 2018 г. (около 70%) составили продажи распространенных товаров от различных производителей из категорий компьютерная, цифровая и бытовая техника: ноутбуки (рост составил 48%), сотовые телефоны (+47%), телевизоры/плазменные панелей (+62%), компьютеры (+194%), ЖК-мониторы (+25%), лазерные МФУ (+62%), планшеты (+23%), моноблоки (+130%), стиральные машины (+112%) и холодильники (+49%).

Среди других товаров наиболее активно росли продажи мебели, в частности компьютерных столов (+310), кресел и стульев (+98%), и кожгалантереи (в 2 раза).

В компании отметили, что наряду с увеличением пунктов выдачи за год в Сибирском федеральном округе было открыто 3 магазина форматов «миди» и «смарт». Формат всех магазинов предполагает наличие склада, который занимает в около 80% площади, в торговом зале представлены терминалы самообслуживания, окна выдачи.

Компания усилила работу по всем товарным направлениям за счет ввода новых брендов, общее число которых достигло 750 (+50), быстрого реагирования на выход актуальных моделей, эффективной ценовой политики, интенсивной стратегии проведения федеральных и региональных промоакций, в том числе совместных с производителями.

Фото: предоставлено пресс-службой компании, источник- GettyImages

Популярное с сайта

Документация на онкодиспансер ушла в Минздрав РФ

18/02/2019, 16:08
Заключение по проекту должно поступить в течение месяца.
Город передаст в концессию две бани Новосибирска

Город передаст в концессию две бани Новосибирска

18/02/2019, 16:01
Обязательный объем инвестиций в реконструкцию муниципального имущества составляет 58,05 млн. рублей и рассчитан в ценах 2018 года.
Начальником ГЖИ Новосибирской области назначен Александр Полищук

Начальником ГЖИ Новосибирской области назначен Александр Полищук

18/02/2019, 15:23
До назначения Полищука и.о. главы регионального ГЖИ был Леонтий Коновалов.

Актуальный разговор

В Израиле прогнозируют рост турпотока из регионов России

Новосибирск входит в тройку лидеров по турпотоку в Израиль

Все материалы
Новости

Минприроды и минЖКХ поделили полномочия в сфере обращения с отходами

18/02/2019, 19:37

«Медсанчасть-168» получила добро на медицинский проект в «Сосновом бору»

18/02/2019, 18:02

ЭПМ-НовЭЗ запустил новое оборудование по выпуску брикетированной электродной массы

18/02/2019, 17:33

Cибирский рынок ноутбуков в 2018 году вырос на 20%

18/02/2019, 17:08

В Новосибирске ждут новых ГЧП-проектов на транспорте, в образовании и медицине

18/02/2019, 16:24

Документация на онкодиспансер ушла в Минздрав РФ

18/02/2019, 16:08

Город передаст в концессию две бани Новосибирска

18/02/2019, 16:01

Начальником ГЖИ Новосибирской области назначен Александр Полищук

18/02/2019, 15:23

Cумма выявляемого легализованного преступного дохода в округе в 2018 году превысила 1,1 млрд рублей

18/02/2019, 12:03

Роскомнадзор проверил в Сибири более тысячи точек беспроводного доступа в общественных местах

18/02/2019, 11:43

 © 2016-2018 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Февраль 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Янв    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×