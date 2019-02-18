Оборот «Ситилинк» в 2018 году превысил 77 млрд рублей

Общая выручка компании «Ситилинк»в 2018 году увеличилась на 29%, составив 77,4 млрд рублей (с учетом НДС). По Новосибирску рост составил 27%, сообщили в пресс-службе компании. При этом, компания зафиксировала рост показателей во всех регионах.

— За прошлый год относительно аналогичного периода сумма среднего розничного чека покупки в «Ситилинк» выросла на 1,5% и составила 6900 рублей, в Новосибирске данный показатель зафиксирован на уровне 6800 рублей, — рассказали в пресс-службе.

Отмечается, что наиболее значимую долю в обороте по Новосибирску в 2018 г. (около 70%) составили продажи распространенных товаров от различных производителей из категорий компьютерная, цифровая и бытовая техника: ноутбуки (рост составил 48%), сотовые телефоны (+47%), телевизоры/плазменные панелей (+62%), компьютеры (+194%), ЖК-мониторы (+25%), лазерные МФУ (+62%), планшеты (+23%), моноблоки (+130%), стиральные машины (+112%) и холодильники (+49%).

Среди других товаров наиболее активно росли продажи мебели, в частности компьютерных столов (+310), кресел и стульев (+98%), и кожгалантереи (в 2 раза).

В компании отметили, что наряду с увеличением пунктов выдачи за год в Сибирском федеральном округе было открыто 3 магазина форматов «миди» и «смарт». Формат всех магазинов предполагает наличие склада, который занимает в около 80% площади, в торговом зале представлены терминалы самообслуживания, окна выдачи.

Компания усилила работу по всем товарным направлениям за счет ввода новых брендов, общее число которых достигло 750 (+50), быстрого реагирования на выход актуальных моделей, эффективной ценовой политики, интенсивной стратегии проведения федеральных и региональных промоакций, в том числе совместных с производителями.

Фото: предоставлено пресс-службой компании, источник- GettyImages