Новосибирская делегация завоевала золотую медаль на «ПРОДЭКСПО-2019»

Новосибирские производители приняли участие в 26-й международной выставке «Продэкспо-2019», на которой ежегодно экспонируется широкий ассортимент продукции со всего мира, а также сопутствующее оборудование, упаковка и услуги, сообщили в Агентстве стратегических коммуникаций ВДА.

Коллективный стенд Новосибирской области представляли пять производственных компаний пищевой отрасли. По итогам конкурса «Лучший продукт-2019» в рамках «Продэкспо-2019» ООО «Купинское мороженое» наградили золотой медалью и дипломом лауреата.

Коммерческий директор ООО «Купинское мороженое» Андрей Лукьянов подчеркнул важность участия в выставке, на деловых площадках которой соединяются теория и практика, взаимодействуют специалисты предприятий и ведущие эксперты отрасли.

— Данная выставка помогла нашей компании найти новы перспективных партнеров и предоставила возможность для переговоров с действующими клиентами. Были достигнуты предварительные договоренности с 75 отечественными и 42 иностранными компаниями, — отметил директор по продажам ООО «ТРИМЭКС» Константин Неустроев.

Региональный менеджер ООО «Шоколадная страна» Лариса Ипатова подчеркнула, что «Продэкспо» дает массу возможностей возможность познакомить с продукцией предпряития покупателей не только из России, но и дальнего зарубежья.

— Благодаря множеству посетителей из разных уголков мира, съехавшихся на «Продэкспо» в поисках партнеров, поставщиков и покупателей, за 5 дней её работы мы успели познакомиться с рядом потенциальных покупателей и достичь договоренностей о сотрудничестве, — поделилась директор ОО «СИБКЕТ К» Елена Волынец.

Генеральный директор ООО «ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ» Светлана Хомичева отметила вклад организаторов поездки:

— Думаю, выражу общее мнение, что предоставленную Центром поддержки предпринимательства НСО возможность участия в столь представительной отраслевой выставке в период, когда малый бизнес особенно нуждается в поддержке, невозможно переоценить. Благодаря усилиям организаторов и исполнителей нами установлено контактов больше, чем за годы самостоятельного участия в «Продэкспо». Понимание, что мы нужны не только покупателям нашего региона, но и всей страны, стимулирует к новым достижениям. Большое спасибо!

Фото: предоставлено агентством ВДА