Минприроды Новосибирской области выдало разрешение на отстрел бурого медведя

Минприроды Новосибирской области выдало официальное разрешение на отстрел бурого медведя в Барабинском районе Новосибирской области, передает цифровое издание Om1.ru со ссылкой на документы ведомства. Установленный срок — три дня, с 29 сентября по 1 октября.

Источник издания в администрации Барабинского района уточнил, что речь идет о медведе, который задержал движение по железной дороге на два часа, потому что пожирал другого междведя, ранее сбитого поездом. В настоящее время дикий зверь находится недалеко от места происшествия и проявляет агрессию, из-за чего путейцы и жители станции Труновское опасаются за свою жизнь.