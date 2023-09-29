Многодетная мать и жена героя СВО заняла первое место в проекте «РадиоАктивнаяМама»

Ксения в прошлом была участницей творческого коллектива, поэтому публичный образ жизни ей знаком не понаслышке. С детства она выступала на различных концертах и даже ездила на гастроли. Однако за восемь лет, которые провела в декрете, навыки утратили былую силу, поэтому ради конкурса, посвящённого женщинам в декрете, ей буквально пришлось преодолевать себя, чтобы выйти из зоны комфорта, пишет издание «Царьград Новосибирск».

По словам Ксении, она шла в проект, чтобы отдохнуть и получить приятные эмоции. Забот у многодетной мамы в достатке – в семье подрастает трое детей. Старшему сыну Степану – 8 лет, среднему Илье – 4,5 года, дочери Вере через месяц исполнится 2 года. Глава семьи гвардии майор Павел Матрёнчев на СВО (кавалер ордена Мужества), так что вся нагрузка ложится на хрупкие женские плечи.

— В марте супруг получил ранение, месяц был в госпитале, затем на реабилитации и в отпуске, — рассказывает жена героя. — С июля Павел практически не выходил на связь, не знал, как проходит мой проект, максимум, о чем мы успевали поговорить – как дела, как дети, как здоровье.

О победе супруги Павел узнал спустя несколько дней, и, конечно, очень обрадовался.

Ксения призналась, что проект «РадиоАктивнаяМама» стал для неё глотком свежего воздуха. Ведь не так давно она вместе с детьми переехала из Бурятии обратно в Новосибирск, в связи с чем появилось много забот, связанных с устройством детей в школу и детские сады, а также с решением бытовых вопросов.