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Спрос на жилье в новостройках в Новосибирске за год упал на 13%

Эксперты связывают уменьшение количества сделок с ростом цен, дефицитом ликвидного предложения на первичном рынке и переориентацией покупателей на готовое жилье.
  • 12/03/2019, 18:28
Спрос на жилье в новостройках в Новосибирске за год упал на 13%.

— Снижение объема продаж квартир на первичном рынке Новосибирска началось с 2015 г., с тех пор количество сделок уменьшилось почти на 50%, и по итогам 2018 г. было зарегистрировано 19,6 тыс. договоров. Основная причина снижения – активный рост цен на фоне стагнации объемов возводимого жилья, — отмечают аналитики консалтинговой компании MACON.

По их мнению, невысокие темпы вывода на рынок новых проектов создают условия для стабильного повышения цен на недвижимость и ограничивают спрос.

— За прошлый год средневзвешенная стоимость увеличилась до 63 тыс. руб./кв. м, годовой прирост составил 5%. Всего с начала 2015 г. квадратный метр жилья на первичном рынке подорожал на 19%. За последние 2 года значительная часть доступных квартир со стоимостью в пределах 40-45 тыс. руб./кв. м была полностью распродана, а предложение в данной нише практически не восполнялось. Даже несмотря на то, что в прошлом году на рынок вышло 18,6 тыс. новых квартир, этого оказалось недостаточно, чтобы компенсировать объемы введенных в эксплуатацию жилых домов, — констатируют эксперты.

Отмечается, что наиболее заметный рост цен зафиксирован в отдельных проектах тех застройщиков, репутация которых позволяет считать их надежными.

— Это обусловлено ситуацией на локальном рынке недвижимости: постоянные переносы сроков сдачи во многих объектах массового сегмента, банкротство крупных строительных компаний. Все эти факторы снижают уровень доверия покупателей и способствуют тому, что часть из них откладывает решение о покупке квартиры, либо переориентируется на вторичный рынок. Разница в цене квадратного метра между новостройками и готовым жильем остается минимальной и не превышает 8,5%. Происходит постепенное перетекание спроса с новостроек на сегмент готовых квартир, — говорят в консалтинговой компании MACON.

Аналитики отмечают, что тренд не становится массовым только из-за разницы в общих бюджетах продажи – на первичном рынке недвижимости площади квартир компактнее по сравнению с вторичным.

— В течение 2018 года девелоперские компании по всей стране старались подготовиться к нововведениям в законодательстве о долевом строительстве, во многих городах рост объемов новых проектов составил 35-40%. В Новосибирске за прошлый год их число выросло всего на 13% и составило 0,95 млн кв. м. При таком темпе строительства в течение следующих 2 лет объем предложения на первичном рынке жилой недвижимости будет сокращаться, а цены продолжат расти. Единственное, что может ограничить этот рост – достижение верхней планки платёжеспособного спроса, после преодоления которой число сделок на недвижимость может резко сократиться. Несмотря на существенное удорожание себестоимости строительства, вызванное новыми правилами, потенциал роста цен в Новосибирске на ближайшие 2 года составит 7-8%, — комментирует генеральный директор консалтинговой компании MACON Илья Володько.

Фото: Юлия Данилова

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