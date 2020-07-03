На руководителя МКУ заведено уголовное дело за вымогательство взятки

Заельцовским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении директора муниципального казенного учреждения города Новосибирска «Калининское», подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки), сообщили в СК России по Новосибирской области.

— По данным следствия, в период с 2018 по 2020 год директор муниципального казенного учреждения, используя свои должностные полномочия, вымогал от индивидуального предпринимателя, с которым у учреждения были заключены муниципальные контракты, за подписание им актов приемки оказанных подрядчиком услуг взятку в виде денег в сумме около 160 тысяч рублей, — говорится в сообщении.

В СК рассказали, что в настоящий момент следователем СКР фигуранту уголовного дела предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п.п. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, то есть получение должностным лицом лично взятки в виде денег, за совершение действий в пользу взяткодателя, если указанные действия входят в служебные полномочия должностного лица и если оно в силу должностного положения может способствовать указанным действиям и за общее покровительство и попустительство по службе, в крупном размере, совершенное с вымогательством взятки).

Отмечается, что по ходатайству следователя судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Процессуальное решение о возбуждении уголовного дела принято по материалам оперативно-розыскной деятельности, проведенной сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции управления МВД России по городу Новосибирску.

В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех подлежащих доказыванию обстоятельств, расследование продолжается.

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