Минпросвещения предлагает рассказать школьникам про антироссийские санкции

Минпросвещения направило в школы методические рекомендации по проведению всероссийского урока на тему «Антироссийские санкции и их влияние на отечественную экономику», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства.

— Во все школы Российской Федерации направлены методические рекомендации по проведению урока по обществознанию для 6-9-х и 10-11-х классов по теме «Антироссийские санкции и их влияние на отечественную экономику». <…> Материалы урока предлагают школьникам ознакомиться с мерами, которые приняты правительством и президентом Российской Федерации для противодействия санкциям со стороны недружественных стран, — говорится в сообщении.

Особый акцент в материалах сделан на характеристику политики импортозамещения, «которая проводится в России на протяжении последних лет», добавили в пресс-службе.

— Занятие предполагает активную деятельность учащихся при работе с документами, интерактивными материалами, содержащими важную информацию о достижениях российской экономики в разных отраслях, ее готовности противостоять санкциям и политике импортозамещения, — отмечается в сообщении.

Разработчиком урока выступил Институт стратегии развития образования Российской академии образования.