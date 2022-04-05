Центральный рынок планирует повысить ставки по аренде

— Прошла информация о том, что Центральный рынок Новосибирска планирует повысить ставку на 10%. Мы знаем, что окончательное решение еще не принято, поступила жалоба от арендатора, — пояснил на пресс-конференции и.о. руководителя УФАС Новосибирской области Дмитрий Сухоплюев.

Он подчеркнул, что повышение ставки за аренду приведет к повышению стоимости продуктов, которые продаются на Центральном рынке. В связи с этим УФАС передала информацию в уполномоченный орган (Минпромторг региона) и направила письмо администрации рынка.

Сухоплюев также напомнил, что служба мониторит сетевые и розничные магазины.

—Если стоимость определенных материалов превышает среднее значение по Новосибирску, то наша задача установить причины, посмотреть какое решение можно принять по снижению цены: через насыщение рынка, уменьшение товароприозводящей цепочки и т.д., — говорит Дмитрий Сухоплюев.

Торговый комплекс «Центральный рынок» занимает площадь в границах отвода земельного участка 2,7 га. В структуру ТК, судя по схеме, размещенной на сайте компании, входит большой продуктовый павильон, несколько вещевых и несколько многопрофильных павильонов, где создано 1000 торговых мест для торговли продовольственными товарами, столько же для торговли промышленными товарами, а также 150 бесплатных торговых мест для пенсионеров. В день на рынке продается 150 тонн продукции. Ежедневно ТК посещает 45 тыс. посетителей, на рынке работает около 5000 человек. Напомним, ключевым собственником «Центрального рынка» с 2007 года является алтайский ритейлер Александр Ракшин, которому принадлежит сеть магазинов «Мария Ра».

Напомним, арендаторы новосибирских торговых центров уже начали обращаться с запросами о снижении арендной платы. Представители бизнес-сообщества, в свою очередь, предлагают органам власти оптом арендовать торговые площади, которые сейчас довольно активно высвобождаются, и предложить местным компаниям продавать их продукцию по цене ниже рыночной.