Цены на сахар пошли вниз, а на гречку, овощи и яйца начали расти

— В течение последней недели мы наблюдали рост цен на гречку. Направили запросы в торговые сети, они указали на мелкооптового поставщика, который сослался на поставщика, работающего крупным оптом. Начали разматывать цепочку дальше — и нам сообщили, что цены повысили сельхозпроизводители, и указали на элеваторы. Сейчас ждем ответ на документарный запрос от элеваторов о причине повышения цен, — сообщил на пресс-конференции и.о. руководителя УФАС Новосибирской области Дмитрий Сухоплюев.

Дефицита сахара, по его словам, в регионе сейчас нет. Речь может идти только о каких-то локальных сложностях, связанных с особенностью нахождения магазина, или проблемах с логистикой.

— Сахар рос в цене весь март. Сейчас, с учетом заверений крупных игроков, мы ожидаем стабилизации рынка, насыщения и снижения стоимости. Уже сейчас, по нашим наблюдениям, в некоторых магазинах сахар можно купить по цене 65 рублей за кг, — говорит Сухоплюев. — Где-то сети в целях ограничения ажиотажного спроса пока сохраняют механизмы, сдерживающие аппетит покупателей: чем больше покупаешь, тем дороже стоит. В связи с этим общая стоимость сахара на рынке не снижается.

По куриному яйцу специалисты УФАС обнаружили как повышение, так и снижение цены. Впрочем глава управления напомнил, что здесь играет роль еще и сезонный фактор, так как в апреле перед Пасхой цены на яйца традиционно растут.

— Что касается роста стоимости молока, других продуктов сельского хозяйства, то, по данным производителей, это связано с ростом цен на ветпрепараты. Сейчас сопоставляем это изменение с процентом повышения стоимости продукции для конечного покупателя, — уточнил Дмитрий Сухоплюев. — На минувшей неделе пошли вверх цены на «борщевой набор», но на эту динамику также влияет сезонность. В марте-апреле 2021 года на эту группу продуктов также наблюдался рост цен.

По данным УФАС, с начала года в регионах Сибири и Новосибирской области постепенно снижались оптовые цены на бензин. В рознице был небольшой рост, но с 8 марта он прекратился.

— Сейчас цены на бензин не растут, но и не уменьшаются. На фоне снижения оптовых цен положительная динамика в рознице была бы удивительна. Это повлекло бы соответствующие претензии со стороны ФАС, — заявил Сухоплюев.

Рынок средств личной гигиены, по мнению главы УФАС, в ближайшее время тоже будет стабилизироваться. В том числе за счет насыщения товарами российского производства.