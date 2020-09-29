Минпросвещения России не планирует массового перевода школ на дистанционное обучение

Ситуация с закрытием школ на карантин в регионах находится под пристальным контролем, о массовом переходе на дистанционное обучение, как это было весной, речи не идёт, сообщили в пресс-службе регионального минобразования. Отмечается, что карантинные меры применяются точечно, так как в целом заболеваемость не превышает сезонных показателей.

Об этом сообщил Министр просвещения Сергей Кравцов. В мероприятии также приняли участие первый заместитель Министра здравоохранения Игорь Каргаманян и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совещании, посвящённом эпидемиологической ситуации в образовательных учреждениях, с руководителями региональных министерств образования, здравоохранения и Роспотребнадзора отметил, что тщательно отслеживается ситуация не только с распространением новой коронавирусной инфекции, но и сезонного гриппа и ОРВИ. Он подчеркнул, что сейчас самое важное- неукоснительное соблюдение требований Роспотребнадзора, связанных с сохранением здоровья всех участников образовательного процесса.

— Работает оперативный штаб, мы видим и отрабатываем каждый случай. За весь период с начала учебного года на карантин закрывались школы в 43 субъектах Российской Федерации. 3 сентября закрывшихся школ было всего 13. На конец прошлой недели (25 сентября) было закрыто 94 (0,23%) школы, 34 учебных заведения из ранее закрытых уже сняли карантин к этому времени. Это из 39 803 школ страны, в которых учится 16 миллионов школьников. Как говорят в Роспотребнадзоре, динамика незначительная и не выходит за рамки сезонной заболеваемости, — прокомментировал министр просвещения.

Сергей Кравцов добавил, что, по данным мониторинга Минпросвещения, на карантин не по причине ковидной инфекции, а в связи с сезонным гриппом закрыты 111 школ (это 0,13% от общего числа школ), в штатный же режим работы вернулись 34 школы. В некоторых школах на карантин были переведены только отдельные классы.

Случаи заболевания выявляются в основном у взрослых, работающих в школах, а не у детей. При этом случаи заболевания среди школьников единичны.

Минпросвещения России проводит регулярный мониторинг обращений граждан на горячую линию и призывает регионы усилить контроль за соблюдением в школах правил, предписанных Роспотребнадзором и Минздравом России.

Напомним, в Новосибирской области за период с 1 сентября по 27 сентября 2020 года выявлено 93 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди обучающихся в 62 общеобразовательных организациях (по состоянию на конец дня 27 сентября), снято с контроля 16 обучающихся, 8 образовательных организаций, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Остаются на контроле 77 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией среди обучающихся в 54 общеобразовательных организациях, 69 классов переведены на дистанционное обучение.

Кроме того, по данным регионального минобразования, с 1 сентября выявлено 43 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией среди сотрудников 27 общеобразовательных организаций. По состоянию на 27 сентября, полностью были переведены на дистанционное обучение две школы: МКОУ СОШ №16 г. Болотное и МКОУ Казанская СОШ.

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