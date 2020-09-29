В СГК отметили улучшение платежной дисциплины потребителей

— В самый пик пандемии снижение по сборам у нас было примерно 7%. После того как малый и средний бизнес вышли на работу, ситуация улучшилась. Сейчас собираемость по компании составляет от 92% до 94,4%. Безусловный лидер по платежной дисциплине — Абакан, — сообщил на онлайн-конференции руководитель филиала ООО «Сибирская теплосбытовая компания» (входит в ООО «Сибирская генерирующая компания») Константин Бородин.
Из начисленных на сегодняшний день платежей в размере 35,8 млрд компании удалось собрать 33 млрд рублей. Бородин считает, что это неплохой результат с учетом сложной экономической обстановки и режима самоизоляции, который действовал в регионах Сибири в течение нескольких месяцев.
— Проблемы есть, но нам удалось исправить ситуацию. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то отставание составляет примерно 1,5% от сбора, — добавил он.
мониторинг платежей и заявила о готовности часть работ, запланированных на 2020 год, перенести на 2021-й. В конце апреля на пресс-конференции директор Новосибирского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания» (СГК) Андрей Колмаков сообщал, что суммарно недосбор за поставленную теплоэнергию в 1 квартале 2020 года у компании составил 377 млн рублей, из них 243 млн — за март. Совокупная дебиторская задолженность потребителей на тот момент составляла 2 млрд рублей — на 200 млн рублей больше, чем на 23 апреля 2019 года.
Фото: pixabay.com, автор- binarydog
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