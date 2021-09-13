Минсельхоз отложит реформу по утилизации отходов производителей до 2025 года

Реформа расширенной ответственности производителей (РОП) отложена на три года. Такое решение приняли в Минсельхозе России. Ведомство согласилось с аргументами бизнес-ассоциаций по переносу реформы, предусматривающей введение 100 % норматива утилизации упаковки, с 2022 на 2025 год. Об этом говорится в письме замминистра сельского хозяйства Оксаны Лут на имя вице-премьера Виктории Абрамченко. В СМИ попала копия данного письма.

— Минсельхоз России поддерживает основные предложения отраслевых союзов, а также считает целесообразным рассмотрение данного вопроса на площадке правительства с участием представителей отрасли и заинтересованных ведомств, — сообщает РБК представитель Минсельхоза

То есть министры считают более верным решением поэтапно повышать ответственность для производителей и не увеличивать ее для пищевых предприятий и импортеров товаров слишком резко.

Отметим, что с предложением перенести реформу РОП в середине августа выступило Минэкономразвития, но лишь на два года, до 2024 года. Такая отсрочка, по мнению ведомства, должна позволить создать систему переработки отходов без резкого роста цен на товары. Пресс-секретарь Минприроды Марина Евсеева говорила тогда, что министерство готово к обсуждению разногласий по этому законопроекту по РОП с другими ведомствами.

Согласно действующей концепции РОП, принятой правительством в конце 2020 года, к началу 2022 года должна быть введена 100-процентная утилизация упаковки, а норматив утилизации товаров будет поэтапно расти на 10% в год. Компании могут сами не утилизировать товары и упаковку, но тогда им придется платить эксобор.

Отчетность об утилизации товаров или упаковки в прошлом году сдали только 20 тыс. из примерно 4 млн компаний, следует из данных Росприроднадзора. И они заплатили экосбор в размере 4 млрд руб. Минприроды ранее прогнозировало, что после реализации реформы экосбор может вырасти до 136 млрд руб. в год.