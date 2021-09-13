В Сибирском таможенном управлении назначен первый заместитель начальника

Приказом ФТС России полковник таможенной службы Вячеслав Васильевич Селезнёв с 10 сентября текущего года назначен на должность первого заместителя начальника Сибирского таможенного управления (СТУ). В последние годы он занимал должность начальника службы организации таможенного контроля СТУ.

Вячеслав Селезнёв родился в 1974 году в Читинской области. Окончил Московский государственный технический университет гражданской авиации и Восточно-Сибирский институт экономики и права.

Начинал службу в 1995 году в Иркутской таможне, в частности, служил в отделе таможенного контроля за делящимися и радиоактивными веществами, возглавлял отдел применения системы управления рисками Иркутской таможни. С 2013 года переведен в Сибирское таможенное управление.

За большой вклад в обеспечение экономической безопасности Российской Федерации и многолетнюю добросовестную службу Вячеслав Селезнёв награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Имеет ведомственные награды: медали «За службу в таможенных органах» I, II, III степеней, «За усердие», «Дмитрий Бибиков», «За укрепление таможенного содружества», нагрудные знаки «Отличник таможенной службы», «Ветеран таможенной службы».