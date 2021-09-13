СК отказался возбуждать уголовное дело против директора новосибирского колледжа

Новосибирский следственный комитет прекратил доследственную проверку в отношении директора Новосибирского городского открытого колледжа Сергея Чернышова. Историку инкриминировали 148 статью УК РФ «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» и 354.1 статью УК РФ «Реабилитация нацизма». О завершении доследственной проверки Сергей Чернышов сообщил подписчикам на своей странице в Facebook.

— Вчера мы случайно узнали, что Следственный комитет еще 1 сентября установил, что своим постом в фейсбуке об Александре Невском я никак не обидел, ровно как и не оскорбил религиозные чувства верующих. По итогам доследственной проверки вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела — как и парой месяцев ранее в случае с Андреем Поздняковым. А случайно мы узнали об этом потому, что замечательный адвокат Ирина Конюхова из адвокатское бюро «Гребнева и партнеры» написала пару жалоб на процессуальные действия, по итогам которых пришли ответы из региональной прокуратуры. А там собственно вот — все и написано. Наш следователь об этом даже решил не сообщать. Наверное, обидно, — пишет директор НГОК.

Напомним, поводом для приглашения к следователю стал пост, который был написан в августе, когда в Новосибирске шли обсуждения по поводу переименования площади Свердлова в площадь Невского. По результатам голосования на портале «Мой Новосибирск», старое название пришлось оставить. Отметим, что автором инициативы по изменению названия площади Свердлова стал первый заместитель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Панфенов. Объяснил он это тем, что на площади расположен храм в честь полководца.

Выжимка из скандального поста, опубликованного Сергеем Чернышовым:

— Выбор между Свердловым и Невским — это выбор между террористом и коллаборационистом. Первый — классический бандит, на революционной волне случайно попавший в верховную власть. Второй — классический коллаборационист, который продался завоевателям за статус.

Кроме того, директор колледжа усомнился в современных представлениях о Ледовом побоище, отметив, что о нем известно лишь из фильма «Александра Невский» Сергея Эйзенштейна.

После постов Сергея по анонимной наводке вызвали на беседу к следователю по особо важным делам.

Стоит отметить, что это уже не первый случай в Новосибирске, когда мнение об исторических событиях и деятелях приводит высказавшегося на встречу со следователем. В частности, в мае внимание следственных органов привлек краевед Андрей Поздняков, написавший о праздновании 9 мая в авторской колонке одного из новосибирских СМИ. Эта ситуация получила большой общественный резонанс. В июне стало известно, что следователи отказали в возбуждении уголовного дела по 4 ст. 354.1 УК «Реабилитация нацизма» в отношении Позднякова. Лингвистическая экспертиза его авторской колонки не выявила негативной оценки 9 мая как Дня воинской славы и памятной даты.