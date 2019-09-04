Минсельхоз предлагает гранты для фермеров и сельхозкооперативов

С 04 по 13 сентября, включая выходные дни, министерством сельского хозяйства Новосибирской области будут приниматься документы на грантовую поддержку крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, сообщили в пресс-службе министерства.

Отмечается, что гранты предоставляются в форме субсидии на поддержку начинающего фермера; на развитие семейной животноводческой фермы; на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива и «Агростартап».

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