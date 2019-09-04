Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Минсельхоз предлагает гранты для фермеров и сельхозкооперативов

Заявку можно подать до 13 сентября.
  • 04/09/2019, 11:49
Минсельхоз предлагает гранты для фермеров и сельхозкооперативов

С 04 по 13 сентября, включая выходные дни, министерством сельского хозяйства Новосибирской области будут приниматься документы на грантовую поддержку крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, сообщили в пресс-службе министерства.

Отмечается, что гранты предоставляются в форме субсидии на поддержку начинающего фермера; на развитие семейной животноводческой фермы; на развитие материально-технической базы сельскохозяйственного потребительского кооператива и «Агростартап».

Фото: pixabay.com, автор- ArtTower 

Популярное с сайта

Культура остается без министра

Культура остается без министра

03/09/2019, 18:10
Игорь Решетников написал заявление об уходе.
Суд оставил без изменения приговор в отношении экс–проректора НГУ

Суд оставил без изменения приговор в отношении экс–проректора НГУ

03/09/2019, 17:50
Он признан виновным в халатности, повлекшей причинение особо крупного ущерба.
Муниципальным дорожным фондам выделили транспортный налог

Муниципальным дорожным фондам выделили транспортный налог

03/09/2019, 17:46
Прогнозируемый объем поступлений в местные бюджеты области в 2020 году может составить порядка 630 млн рублей.

Актуальный разговор

Стартап на мобильных экскурсиях

Стартап на мобильных экскурсиях

Все материалы
Новости

Школа как знак нового этапа

04/09/2019, 11:15

Отель «Турист» перерос прежний концепт и имя

03/09/2019, 19:12

Кандидат от «Родины» намерен продолжать борьбу за кресло мэра

03/09/2019, 19:09

Минпромторг выделил научно-производственным центрам 24 млн рублей

03/09/2019, 18:16

День рождения школы

03/09/2019, 18:13

Культура остается без министра

03/09/2019, 18:10

Суд оставил без изменения приговор в отношении экс–проректора НГУ

03/09/2019, 17:50

Муниципальным дорожным фондам выделили транспортный налог

03/09/2019, 17:46

«Мусорная» концессия остается в подвешенном состоянии

03/09/2019, 17:41

В «НЭВЗ-Союз» сменился гендиректор

03/09/2019, 15:23

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Сентябрь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска