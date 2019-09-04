Школа как знак нового этапа

Школа № 216, открывшаяся на Плющихинском жилмассиве, стала одной из крупнейших в Новосибирске. В одну смену в ней смогут учиться 1100 детей. Такие параметры — не погоня за рекордом, а инфраструктурная потребность микрорайона: по темпам расширения и прироста населения Плющихинский — в числе лидеров. И школа ему нужна заведомо большая.

В школе № 216 имеются три спортзала, большая столовая. Предусмотрены помещения для групп продленного дня, обустроенные по канонам комфорта, прежде принятым лишь для детских садов — с двумя спальнями, с помещениями для внешкольных занятий и игровой комнатой. Мастерские по обработке древесины и металла оснащены технически актуальным и эргономичным оборудованием. Есть актовый зал на 550 мест, свой телецентр с мощной серверной, школьный музей, хореографический кабинет и большой спортивный кластер: зальные и уличные площадки для волейбола, баскетбола, гимнастики и хоккея.

Стоимость объекта — почти 700 млн рублей. Подрядчиком строительства новой школы стала компания ООО «СибРемонтСервис», сетевую интеграцию стройплощадки выполнила группа компаний «Дискус», а социальным координатором замысла является депутат Законодательного собрания области Сергей Конько.

— Для меня это была задача, доставшаяся, так сказать, в наследство от депутата-предшественника, наказ избирателей, — сказал Сергей Конько на торжестве в честь открытия школы. — Очень хорошо, что попали в федеральную программу, поддержала и область. Потребность в новой, вместительной школе на этом жилмассиве колоссальна. Три другие школы тут работали на пределе возможностей, в прошлом году в них было по десять первых классов. При том, что это школы прежнего поколения, еще советские типовые проекты, рассчитанные на 600 мест. Новая школа, кстати, тоже типовая, но это проект уже принципиально другой. Прогресс, поколенческий отрыв тут огромен: другая емкость, другие подходы к пространству, новая эстетика. Чтобы еще изящнее вписать школу в среду жилмассива, мы сделали ее зеленое обрамление — сквер с крупномерными деревьями. Это наш совместный замысел с гендиректором «Дискуса» Алексеем Джулаем. Сегодня мы высадили деревья вместе с детьми. Нарядная школа с первого дня имеет живой, зеленый декор.

По большому счету люди, привыкшие к прежней трактовке понятия «типовой проект», вообще не опознают в этой школе тиражного здания — в современных типовых школах гораздо больше индивидуализации, локальной эстетики. Они не похожи так прямолинейно-разительно, как серийные здания 1970-80 годов.

У школы отличное фасадное решение. Кирпичная кладка из разных оттенков кирпича — такой цитатный поклон в сторону классической школьной архитектуры и местной архитектурной традиции — знаменитых «крячковских» школ, ставших архитектурными талисманами Новосибирска. В свое время, в 1900-х, эти здания стали в Ново-Николаевске настоящим инфраструктурным прорывом, выходом на новый культурный уровень. Таким прорывом, этапным событием будет для Плющихинского и появление 216-й школы. Ведь по объемной социальной миссии это не просто образовательное учреждение, это полновесный, многофункциональный культурный центр, охватывающий потребности всех возрастных групп — не только школьников, но и молодежи студенческого возраста, дошкольников. И даже взрослых. В школе могут разместиться 60 кружков — такой тематический диапазон не каждый дворец культуры себе позволит.

Впрочем, за количеством ради количества здесь не гонятся — культурное «меню» этого центра будет формироваться в диалоге с жителями, исходя из их потребностей и запросов. Некоторые кружки и секции тут заработали буквально с первого дня. Они сложились еще до пуска школы и теперь фактически обрели себе новый дом. Например, уже действует секция дзюдо, осваиваются баскетболисты, работают творческие коллективы — те самые, что блистали на концерте в честь открытия школы. Но, конечно, главное тут — образовательный процесс. Его комфорт теперь принципиально иной — одна смена, нет перегрузки классов. Комфортно детям, более вдохновенно работается учителям. На уровне ощущений, по атмосферному восприятию школа вызывает почти детский восторг, укладывающийся в слово «круто» — просторное, яркое, обаятельное здание с множеством нюансов, мотивирующих учиться с азартом. Отличные классы, два настоящих скалодрома, суперсовременные мастерские, вдохновляющие на творчество.