Помочь Дане установить причину приступов

У девятилетнего Дани Пучкова стоит диагноз «эпилепсия неуточненная».

— Первые приступы у сына начались в два года, врачи поставили ему диагноз «эпилепсия». Дане назначали разные противосудорожные препараты, но улучшения были лишь кратковременные. Не приносит результата ни увеличение дозы, ни смена лекарства, — рассказывает мама Дани Мария Малюта.

По словам Марии, приступы случаются у Дани раз в пять дней.

— Из-за болезни сын отстает в физическом развитии, не ходит самостоятельно, говорит только отдельные звуки и слоги. Врачи не могут определить причину приступов, а значит – подобрать действенное лечение, — рассказывает Мария.

По ее словам, эпилептолог рекомендует сделать Дане развернутое генетическое обследование, по итогам которого можно будет наконец назначить нужное мальчику лекарство.

— У ребенка тяжелая форма эпилепсии, не поддающаяся терапии. Для уточнения причины заболевания и назначения эффективного лечения требуется провести мальчику генетическое обследование, — комментирует эпилептолог Центра эпилепсии, пароксизмальных состояний и нарушений сна «Алгоритм» (Новосибирск) Елена Парамонова.

По данным Русфонда стоимость обследования составляет 83 844 рубля.Самостоятельно собрать такую сумму у Марии нет возможности и она просит помощи

— Такое обследование проводится только на платной основе, а мне самой необходимую сумму не собрать. От бывшего мужа ни алиментов, ни какой-либо другой помощи не получаю. Вся надежда на вас! — просит мама Дани.

Помочь Дане можно по ссылке.

Фото из архива семьи