Минсельхоз России начал собирать заявки на льготный тариф для перевозки зерна

— С января по декабрь 2021 года за пределы регионы было вывезен 1,25 млн тон зерновых, в том числе 630 тысяч тонн на экспорт. Во многом этот результат достигнут благодаря постановлению правительства РФ №406 о льготном тарифе. За счет него у нас из региона в прошлом году вывезены 185 тысяч тонн, общая сумма господдержки составила 300 млн рублей, — сообщил в ходе пресс-тура заместитель министра сельского хозяйства Новосибирской области Виктор Апанасенко. — В том числе с сентября по конец декабря 2021 года 660 тысяч тонн зерна нового урожая (в 1,7 больше, чем в 2021 году), 320 тысяч тонн — на экспорт, всего 7,9 тысячи вагонов. За 10 дней января 2022 года отгружены 255 вагонов.

Он напомнил, что в 2021 году область собрала рекордный за последние 20 лет урожай — 3,38 млн тонн зерна в весе после доработки. Из них 1,8 млн необходимы для внутреннего потребления региона, а 1,5 млн тонн сельхозпроизводители планируют вывезти на экспорт и в другие регионы России. Плюс около 300 тысяч тонн масличных культур.

— В этом году для аграриев очень хорошие цены на зерно и масличные. Чтобы их удержать и реализовать урожай, необходимо в день вывозить из региона 100-120 тысяч тонн или от 60 до 70 вагонов. Пока мы в эти параметры укладываемся, — подчеркнул Апанасенко. — Зерновозов хватает, также много зерна вывозится автотранспортом.

В этом году постановление №406 продолжит действовать. По словам замминистра, с 12 января до конца месяца Минсельхоз России будет принимать заявки от предприятий, торгующих зерном. Из передадут в Минпромторг РФ.

— С 1 февраля постановление №406 возобновит работу. Минпромторг выдаст предприятиям лицензии. Пока известно, что они будут работать до конца июня. Урожай у нас в этом году большой. Его нужно не только сохранить, но и реализовать, — подчеркнул чиновник.

Основными экспортерами региона являются 7 компаний, в том числе ООО «Новосибирская продовольственная компания», ООО «Татарскзернопродукт», АО «Половинновский элеватор», ООО «Бердский элеватор». Из Новосибирской области зерно вывозится в Центральный, Северо-Западный и Уральский федеральные округа. На экспорт — в Казахстан, Китай, Латвию, Монголию, Киргизию, Беларусь, Азербайджан, а также в Пакистан, Бангладеш, ОАЭ, Литву, Турцию, Японию, Туркменистан, Великобританию, Чехию, Польшу и Малайзию.

По данным Минсельхоза, на сегодняшний день на территории области работают 30 элеваторов и хлебоприемных пунктов, 21 из них — линейный. Общая единовременная площадь хранения — 1,7 млн тонн (средняя заполняемость на сегодняшний день — 51%). Плюс на сельхозпредприятиях региона — около 2900 зерноскладов с общей емкостью хранения 3,2 млн тонн. За последние 5 лет общая емкость хранения зерна в Новосибирской области увеличилась на 427 тысяч тонн.