Российский рынок труда потерял треть молодых работников за 11 лет

Российский рынок труда восстановился до допандемийного уровня, однако рост занятости произошел за счет работников зрелого возраста, в то время как численность трудящихся моложе 30 лет снизилась к сентябрю 2021 года за прошедшие 12 месяцев на 433 тыс. человек. Количество самых юных работников 15–19 лет несколько увеличилось, при этом 20–29-летних специалистов, то есть наиболее работоспособной категории молодежи, стало меньше на 460,5 тыс. человек — подсчитала аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.
Количество работников до 30 лет начало резко сокращаться с начала 2010-х, когда соответствующую возрастную планку стали переступать представители поколения 80-х годов. Так, за последние 11 лет, с августа 2010 года по сентябрь 2021 года, численность молодых работников снизилась на 33,7%, или на 5,96 млн человек — с пиковых на тот момент 17,7 млн до 11,74 млн, следует из данных Росстата. За это же время общая численность занятых в российской экономике выросла на миллион человек. Сегодняшние работники в возрасте до 30 лет — это немногочисленное поколение 90-х годов.
В разгар первой волны пандемии негативный тренд на сокращение работников до 30 усилился — тысячи молодых людей, занятых в сфере услуг, малом бизнесе и других секторах, особо пострадавших от карантинных ограничений, лишились работы. К этому добавился отток трудовых мигрантов, среди которых велика доля молодежи. Сразу же посла начала периода нерабочих дней в 2020 году произошло более стремительное по сравнению с другими возрастными группами снижение числа работников до 30 лет. Во второй половине 2020 года эта возрастная диспропорция начала сглаживаться, однако в 2021 году количество молодых работников вновь стало сокращаться, причем это произошло вопреки общему росту занятости.
При этом основное сокращение пришлось на возрастную группу 25–29 лет (рожденные в кризисный период 1992–1996 гг.), крайне важную для экономики категорию работоспособных молодых специалистов, которые уже успели приобрести определенный опыт и проходят этап профессионального становления. Их численность снизилась на 452,5 тыс. человек. Занятых в возрасте 20–24 лет, начинающих свой трудовой путь и выбирающих профессию старшекурсников и выпускников, стало меньше лишь на 8 тыс.
Численность работников самой младшей возрастной категории, 15–19 лет, даже выросла на 26,8 тыс. человек — на рынок стало выходить поколение нулевых.
Лишь еще в одной, третьей возрастной группе, произошло сокращение числа занятых: пожилых работников от 70 лет и старше стало меньше на 24 тыс. человек.
Таким образом, возрастная группа 25–29 лет стала единственной, где отмечается значительное сокращение численности трудящихся.
Среди российских регионов наибольшее сокращение молодых работников произошло в Москве: в III квартале 2021 года относительно предыдущего года количество занятых в возрасте до 30 лет в столице снизилось на 13,2%, или на 130 тыс. человек, при одновременном росте общего числа трудящихся. На втором месте Республика Коми, где численность молодых специалистов уменьшилась на 12,8%, или на 8,2 тыс. человек, в десятку антирейтинга также вошли Калужская область (на 11,7%, или на 9,4 тыс. человек), Волгоградская область (на 10,9%, или на 10,1 тыс.), Смоленская область (на 8,7%, или на 6,8 тыс.), Санкт-Петербург (на 8,6%, или на 41,3 тыс.), Ханты-Мансийский автономный округ (на 8,3%, или на 11,3 тыс.), Курганская область (на 7,6%, или на 4,7 тыс.), Орловская область (на 7,5%, или на 4,6 тыс.) и Хабаровский край (на 7,4%, или на 10,1 тыс.).
В Новосибирской области количество молодых работников по итогам III квартала 2021 года (по сравнению с аналогичным периодом 2020) выросло на 1,6% или 3,9 тыс человек. При общем количестве занятых на территории региона — 1,379 млн человек, из них 247 тыс находятся в возрасте от 15 до 29 лет.
— Помимо проблем демографии, низкая доля работников до 30 лет также связана с повышенной безработицей в этой возрастной группе. В сентябре общая безработица достигла исторического минимума в 4,3%. Но, как и в случае с зарплатами, это крайне усредненный показатель, за которым кроется высокая занятость среди населения старше 30 лет и низкая – среди молодых россиян, не достигших этого возраста. Уровень безработицы среди 20–24-летних составляет 15,4%. Столь высокий показатель во многом связан с объективно низкой экономической активностью россиян данной возрастной группы, поскольку значительная их часть продолжает обучение, — отмечает президент FinExpertiza Global Елена Трубникова. — Однако безработица в 5% среди россиян 25–29 лет при среднем показателе 3,3% для старших возрастов уже свидетельствует о не слишком благоприятной ситуации на рынке труда для молодых специалистов. Действительно, многие вчерашние студенты и начинающие специалисты оказываются в своеобразной западне. С одной стороны, поначалу им недостает квалификации, чтобы конкурировать за по-настоящему перспективные вакансии. При этом в российской экономике не хватает престижных и привлекательных рабочих мест, которые бы отвечали амбициям современных выпускников. Зачастую молодые специалисты вынуждены трудиться за низкую зарплату, и их доходы позволяют лишь поддерживать текущее потребление, а смена работы в пределах родного региона не всегда сулит качественные изменения.
По материалу аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza
Фото: pixabay.com автор: SnapwireSnaps
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