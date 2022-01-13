Российский рынок труда потерял треть молодых работников за 11 лет

Российский рынок труда восстановился до допандемийного уровня, однако рост занятости произошел за счет работников зрелого возраста, в то время как численность трудящихся моложе 30 лет снизилась к сентябрю 2021 года за прошедшие 12 месяцев на 433 тыс. человек. Количество самых юных работников 15–19 лет несколько увеличилось, при этом 20–29-летних специалистов, то есть наиболее работоспособной категории молодежи, стало меньше на 460,5 тыс. человек — подсчитала аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Взросление трудящихся

Количество работников до 30 лет начало резко сокращаться с начала 2010-х, когда соответствующую возрастную планку стали переступать представители поколения 80-х годов. Так, за последние 11 лет, с августа 2010 года по сентябрь 2021 года, численность молодых работников снизилась на 33,7%, или на 5,96 млн человек — с пиковых на тот момент 17,7 млн до 11,74 млн, следует из данных Росстата. За это же время общая численность занятых в российской экономике выросла на миллион человек. Сегодняшние работники в возрасте до 30 лет — это немногочисленное поколение 90-х годов.

В разгар первой волны пандемии негативный тренд на сокращение работников до 30 усилился — тысячи молодых людей, занятых в сфере услуг, малом бизнесе и других секторах, особо пострадавших от карантинных ограничений, лишились работы. К этому добавился отток трудовых мигрантов, среди которых велика доля молодежи. Сразу же посла начала периода нерабочих дней в 2020 году произошло более стремительное по сравнению с другими возрастными группами снижение числа работников до 30 лет. Во второй половине 2020 года эта возрастная диспропорция начала сглаживаться, однако в 2021 году количество молодых работников вновь стало сокращаться, причем это произошло вопреки общему росту занятости.

В сентябре 2021 года общее число работающих россиян увеличилось относительно сентября 2020 года на 1,84 млн человек и достигло 72,3 млн человек, что является максимумом для российского рынка труда за последние два года. Количество же работников в возрасте от 15 до 29 лет включительно уменьшилось за этот же период на 433,7 тыс. человек, до 11,74 млн.

При этом основное сокращение пришлось на возрастную группу 25–29 лет (рожденные в кризисный период 1992–1996 гг.), крайне важную для экономики категорию работоспособных молодых специалистов, которые уже успели приобрести определенный опыт и проходят этап профессионального становления. Их численность снизилась на 452,5 тыс. человек. Занятых в возрасте 20–24 лет, начинающих свой трудовой путь и выбирающих профессию старшекурсников и выпускников, стало меньше лишь на 8 тыс.

Численность работников самой младшей возрастной категории, 15–19 лет, даже выросла на 26,8 тыс. человек — на рынок стало выходить поколение нулевых.

Лишь еще в одной, третьей возрастной группе, произошло сокращение числа занятых: пожилых работников от 70 лет и старше стало меньше на 24 тыс. человек.

Таким образом, возрастная группа 25–29 лет стала единственной, где отмечается значительное сокращение численности трудящихся.

Регионы без молодежи

Среди российских регионов наибольшее сокращение молодых работников произошло в Москве: в III квартале 2021 года относительно предыдущего года количество занятых в возрасте до 30 лет в столице снизилось на 13,2%, или на 130 тыс. человек, при одновременном росте общего числа трудящихся. На втором месте Республика Коми, где численность молодых специалистов уменьшилась на 12,8%, или на 8,2 тыс. человек, в десятку антирейтинга также вошли Калужская область (на 11,7%, или на 9,4 тыс. человек), Волгоградская область (на 10,9%, или на 10,1 тыс.), Смоленская область (на 8,7%, или на 6,8 тыс.), Санкт-Петербург (на 8,6%, или на 41,3 тыс.), Ханты-Мансийский автономный округ (на 8,3%, или на 11,3 тыс.), Курганская область (на 7,6%, или на 4,7 тыс.), Орловская область (на 7,5%, или на 4,6 тыс.) и Хабаровский край (на 7,4%, или на 10,1 тыс.).

Однако более чем в трети регионов молодых работников, наоборот, стало больше. В 17 регионах их численность увеличилась более чем на 5%. Наиболее существенный прирост специалистов до 30 лет отмечался в Северной Осетии (на 22,8%, или на 10 тыс. человек), Хакасии (на 19,9%, или на 7,3 тыс.), Севастополе (на 19%, или на 6,2 тыс.), Амурской области (на 18%, или на 12,1 тыс.), Новгородской области (на 16,9%, или на 7,3 тыс.), Псковской области (на 13,8%, или на 6,9 тыс.), Ямало-Ненецком автономном округе (на 13,4%, или на 5,5 тыс.), Чукотской автономном округе (на 12,8%, или на 0,5 тыс.), Ненецком автономном округе (на 12,2%, или на 0,4 тыс.) и в Крыму (на 10,4%, или на 14,5 тыс.).

В Новосибирской области количество молодых работников по итогам III квартала 2021 года (по сравнению с аналогичным периодом 2020) выросло на 1,6% или 3,9 тыс человек. При общем количестве занятых на территории региона — 1,379 млн человек, из них 247 тыс находятся в возрасте от 15 до 29 лет.

— Помимо проблем демографии, низкая доля работников до 30 лет также связана с повышенной безработицей в этой возрастной группе. В сентябре общая безработица достигла исторического минимума в 4,3%. Но, как и в случае с зарплатами, это крайне усредненный показатель, за которым кроется высокая занятость среди населения старше 30 лет и низкая – среди молодых россиян, не достигших этого возраста. Уровень безработицы среди 20–24-летних составляет 15,4%. Столь высокий показатель во многом связан с объективно низкой экономической активностью россиян данной возрастной группы, поскольку значительная их часть продолжает обучение, — отмечает президент FinExpertiza Global Елена Трубникова. — Однако безработица в 5% среди россиян 25–29 лет при среднем показателе 3,3% для старших возрастов уже свидетельствует о не слишком благоприятной ситуации на рынке труда для молодых специалистов. Действительно, многие вчерашние студенты и начинающие специалисты оказываются в своеобразной западне. С одной стороны, поначалу им недостает квалификации, чтобы конкурировать за по-настоящему перспективные вакансии. При этом в российской экономике не хватает престижных и привлекательных рабочих мест, которые бы отвечали амбициям современных выпускников. Зачастую молодые специалисты вынуждены трудиться за низкую зарплату, и их доходы позволяют лишь поддерживать текущее потребление, а смена работы в пределах родного региона не всегда сулит качественные изменения.

По материалу аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza