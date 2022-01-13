В коронавирусные стационары стали попадать новосибирцы, вовремя не прошедшие ревакцинацию

Областной минздрав призывает жителей региона не затягивать сроки ревакцинации от COVID-19.

— Видим, что появились случаи госпитализации пациентов, которые были привиты более шести месяцев назад и вовремя не прошли ревакцинацию. Рекомендации ВОЗ предусматривают, что в период пандемии ревакцинация должна осуществляться по прошествии 6 месяцев после вакцинации. У многих сейчас наступает время ревакцинации, не оставляйте это на потом, приходите на наши пункты вакцинопрофилактики, — призвал министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

В настоящее время первым компонентом привились уже более 1 млн 407 тысяч жителей региона. Полный курс вакцинации прошли более 1 млн 333 тысяч человек. Имеющегося в регионе запаса вакцин достаточно – на остатках более 555 тысяч доз. Развернуто 92 пункта вакцинопрофилактики во всех взрослых поликлиниках города Новосибирска, во всех районах и городских округах Новосибирской области, а также 35 мобильных пунктов в торговых центрах и других общественных местах. Организовано 98 мобильных прививочных бригад.

Также министр отметил, что система здравоохранения региона готовится к возможному росту заболеваемости, будет использован опыт работы в условиях третьей волны. Свободный коечный фонд в коронавирусных госпиталях в настоящее время составляет 35%.

По данным оперативного штаба на утро 13 января в регионе зарегистрировано 98 154 случая коронавируса (+251 за сутки), в том числе – у 11 239 детей. 68 789 пациентов выписаны с выздоровлением (+315 за сутки).

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2 554 пациента, в том числе 26 детей.

В отделениях реанимации находятся 249 человек. На ИВЛ – 31 пациент.