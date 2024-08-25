Минстрой предложил увеличить рыночную стоимость квадратного метра жилья в Новосибирской области

Минстрой России предложил увеличить рыночную стоимость квадратного метра в Новосибирской области в четвертом квартале 2024 года. Соответствующий проект приказа опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов для общественного обсуждения. Согласно документу, норматив планируется увеличить в регионе на 2 231 рубль до 121 398 рублей (в третьем квартале — 119 167 рублей).

В Сибири больше всего ощутят рост рыночной стоимости своих квартир жители Алтайского края, где она вырастет на 5340 рублей и составит 149 940 рублей за кв. метр (в третьем квартале —144 600 рублей).

Меньше всего этот норматив в республике Хакасия — 102 824 руб. Рост по сравнению с третьим кварталом 1 758 руб.

Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по Сибири

В Минстрое России напомнили, что средняя рыночная стоимость одного квадратного метра жилья используются для расчета соцвыплат федеральным льготникам для его покупки или строительства.

На уровне III квартала норматив сохранен для Санкт-Петербурга (165 315 руб), Магаданской области (152 137 руб), Чукотского АО (233 799 руб), а также для ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей (по 109 002 руб).

Рыночную стоимость 1 кв. м предлагается снизить для Ненецкого АО (с 116 762 руб до 113 034 руб.), Республики Дагестан (с 85 906 руб. до 83 925 рублей), Республики Северная Осетия — Алания (77 474 руб до 76 112 рублей), Ленинградской области (с 128 819 рублей до 127 646 рублей) и Тульской области (с 103 588 рублей до 102 956 рублей).

Напомним, в One Company отмечали, что в июле рост цен на квадратный метр в новостройках Новосибирской области продолжился и составил 0,5%. С начала года цена на квартиры выросла на 14,5%. В среднем квартира в регионе подорожала на 11,3%. По данным директора компании RID Analitics Елены Ермолаевой, в июле стоимость квадратного метра составляла 151 тысячу рублей за квадрат, в июне — 150 тысяч рублей.

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