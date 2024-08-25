Новосибирцам рассказали о новой схеме мошенничества с «Госуслугами»

Мошенники придумали очередную схему обмана. Об этом «Известиям» рассказали эксперты по кибербезопасности. Ее суть в том, что на электронную почту жертвы приходит письмо, в котором говорится, что якобы на портале «Госуслуг» успешно выполнен вход в личный кабинет. При этом, сообщение выглядит правдоподобно. В нем указаны устройство и регион, из которого осуществлен вход.

— Там уточняется: письмо направлено в связи с тем, что «вход совершен из нетипичного места». Сообщить о неправомерных действиях можно по телефону, который приведен в письме, — уточнили изданию специалисты.

Далее аферисты действуют по накатанной схеме. После того, как жертва атаки перезванивает мошенникам, они выманивают уже реальные сведения для входа в аккаунт: код из SMS для восстановления доступа к ресурсу.

Эксперты подчеркивают, что при получении письма с сообщением о взломе аккаунта на «Госуслугах», в первую очередь необходимо войти в свой личный кабинет на портале и изменить пароль и обратиться в центр обслуживания в МФЦ.

Стоит отметить, что это не единственная схема, которую используют аферисты в своей работе. В Новосибирской области зафиксированы случаи использования мошенниками информации с сайтов судов для обмана граждан. Мошенники изучают на сайтах судов информацию о назначенных судебных заседаниях, затем находят совпадения по номерам участников из незаконно полученных баз данных. Далее участнику судопроизводства поступает звонок от неизвестных лиц, которые представляются сотрудниками суда, и просят электронной подписью подтвердить получение электронной судебной повестки, якобы направленной участнику процесса в личный кабинет на Госуслуги.

Ранее редакция сообщала, что еженедельно новосибирцы теряют 40-50 млн рублей от кибер- и телефонных мошенников.