Минстрой рассчитывает, что строительство поликлиник начнется летом

— Работа по проекту строительства семи поликлиник ведется на уровне проектировщиков и экспертизы. По трем объектам документы уже на выходе из экспертизы, по остальным подготовлена проектно-сметная документация и специалисты ведут ее проверку, —уточнил на пресс-конференции министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.

По его мнению, до начала лета документы по всем проектам должны выйти из экспертизы и концессионер должен приступить к строительству. Ранее отмечалось, что сроки строительства семи поликлиник сдвинулись из-за пандемии. Первоначальной инвестор планировал выйти на площадку в 2020 году.

Напомним, проект по строительству в Новосибирске 7 поликлиник реализует ООО «Седьмая концессионная компания» (входит в медицинский субхолдинг Группы «ВИС») в рамках государственно-частного партнерства. В начале августа представители группы презентовали ГЧП-проекты поликлиник. Их совокупная емкость приема пациентов — 6467 посещений в смену. Проект предусматривает не только проектирование и строительство зданий, но и их оснащение оборудованием нового поколения: комплексы для компьютерной томографии МРТ, маммологические системы, УЗИ и рентгенологическое оборудование. Поликлиники планируется построить на улицах Татьяны Снежиной, Пролетарской, Краснодарской, Степной, Виктора Уса, Ереванской и на площади Райсовета.

Объем капитальных затрат на создание сети объектов, зафиксированный в соглашении о ГЧП, в 2018 году составлял 7,8 млрд рублей, из них 1,6 млрд рублей — собственные и заемные средства Группы «ВИС». На начало 2021 года проект подорожал до 9,7 млрд рублей. Об этом министр финансов Новосибирской области Виталий Голубенко сообщал в начале февраля на коллегии финансовых органов региона. Стоимость проекта на этапе эксплуатации для региона выросла с 10,26 млрд до 13,88 млрд рублей.