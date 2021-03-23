Область рассчитывает построить новый инфекционный госпиталь к концу 2021 года

— Сегодня есть поручение федерального центра о выделении Новосибирской области порядка 4,5 млрд рублей для строительства нового инфекционного госпиталя. Мы определили участок под строительство — на Северном объезде. По медико-технологическому заданию госпиталь будет рассчитан на 500 коек, — напомнил на пресс-конференции министр строительства Новосибирской области Иван Шмидт.

Сейчас, по его словам, на площадке ведутся геологические работы, проектировщики привязывают к участку документацию, регион запросил у ресурсоснабжающих организаций технические условия.

— Это будет больничный городок, плюс даже будет запланирована вертолетная площадка. Мы планируем сделать медицинский кластер в этом месте — там территория и транспортные развязки позволяют это сделать, — пояснил Шмидт.

По его словам, регион хотел бы сдать объект до конца 2021 года, но в качестве целевого показателя ставит срок ввода в эксплуатацию на 1 квартал 2022 года.

Ранее представители правительства Новосибирской области отмечали, что их заинтересовал опыт строительства инфекционных госпиталей в Башкирии и не исключали, что эти объекты будут взяты за основу при реализации проекта в регионе.