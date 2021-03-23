Резкое продолжительное тепло прогнозируют эксперты в Новосибирской области

Погодные условия осеннего — зимнего периода привели к тому, что по всему бассейну верхней Оби осадков выпало больше нормы. На сегодняшний день толщина льда на Новосибирском водохранилище составляет 66 – 87 сантиметров. Предварительный анализ гидрометеоусловий дает все основания для того что бы вскрытие рек произошло на 2 — 5 суток ранее по сравнению с прошлым годом. Эксперты не исключают, что если на территории региона установится резкое продолжительное тепло, то это повлияет на подъем уровня воды.

— Достижение опасных отметок подтопления прибрежных объектов возможно. Большое внимание вызывают населённые пункты и дачные участники, которые находятся вблизи рек, — рассказал на пресс-конференции начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Люцигер.

По оценкам Гидрометцентра, возможные подтопления будут на дачных участках в районе Оби у города Новосибирска, в селе Пихтовка в районе реки Бакса Колыванского района. Синоптики прогнозируют подъем уровня воды на реке Карасук в районе села Черновка Кочковского района и в поселке Гавриловка Каргатского района.

На данный момент на территории Республики Алтай работает экспедиция, которая определит запас воды в атмосферных осадках, чтобы сформировать более точный отчет о проточности в водные объекты на территории Новосибирской области.

Эксперты прогнозируют повышение нормы температурного фона на территории Сибири.

— В последней декаде марта, температура в Новосибирской области будет превышать норму на 2 – 4 градуса, — прогнозирует начальник управления Гидрометцентра Анна Лапчик.

По данным Гидрометцентра, в среду днем в Новосибирске ожидается 1 градус тепла, в четверг 0 градусов тепла, в пятницу 1 градус тепла, а вот на выходные столбик термометра поднимется до 2 – 3 градусов тепла.