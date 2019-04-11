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Минстрой региона получил разрешение на строительство Ледовой арены

Разрешение получено 9 апреля.
  • 11/04/2019, 17:41
Минстрой региона получил разрешение на строительство Ледовой арены

Министерством строительства Новосибирской области получено разрешение на строительство в г. Новосибирске многофункциональной ледовой арены для проведения молодежного Чемпионата мира по хоккею 2023 года, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Региональным минстроем был своевременно сформирован и направлен в мэрию г. Новосибирска полный пакет документов, предусмотренных градостроительным законодательством для получения разрешения на строительство. После завершения проверки представленных документов мэрией г. Новосибирска подтверждена их достаточность и соответствие требованиям регулирующих документов. Разрешение на строительство многофункциональной ледовой арены по ул. Немировича-Данченко в городе Новосибирске выдано 9 апреля 2019 № 54-Ru54303000-86-2019, — рассказали в региональном минстрое.

Отмечается, что разработка проектно-сметной документации по объекту велась проектным институтом «Арена» (Москва) и была завершена в октябре 2018 года. В марте 2018 года федеральным автономным учреждением «Главное управление государственной экспертизы» (Москва) подтверждено соответствие принятых в проекте решений современным требованиям в области экологии, надежности, безопасности, энергетической эффективности, а также обеспечения комфортных условий для зрителей и спортсменов.

В 2019 году правительством Новосибирской области было создано госучреждение для строительства ледовой арены к МЧМ-2023.

Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

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