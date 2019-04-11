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Товары Fix Price можно будет приобрести в отделениях Почты России

Товарная номенклатура будет включать в себя непродовольственные категории.
  • 11/04/2019, 17:15
Товары Fix Price можно будет приобрести в отделениях Почты России

Почта России и Fix Price планируют запуск тестовых точек розничной реализации товаров ритейлера в отделениях почтовой связи. Товарная номенклатура будет включать в себя непродовольственные категории, в том числе канцелярию, одежду, бытовую химию и предметы домашнего обихода, сообщили в пресс-службе Почты России.

Как подчеркнул заместитель генерального директора ФГУП «Почта России» по операционному управлению и розничной торговле Михаил Волков, с учетом широкой географии присутствия эффективная розница на базе отделений почтовой связи позволит обеспечить жителей сельских и удаленных населенных пунктов качественными и доступными товарами, которые в настоящее время, как правило, возможно приобрести только в городах. В ряде населенных пунктов почтовое отделение – единственная площадка для обеспечения населения социально значимыми товарами.

Фото: предоставлено пресс-службой Почты России

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