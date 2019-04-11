На новосибирских ТЭЦ СГК приступили к ремонтам основного оборудования

В апреле на теплоэлектростанциях Новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании стартовала программа ремонтов. В этом году энергохолдинг направит на поддержание рабочего состояния и повышение эффективности оборудования четырех новосибирских и Барабинской ТЭЦ 2,9 млрд. рублей, сообщили в пресс-службе СГК.

На самой крупной ТЭЦ города – Новосибирской ТЭЦ-5 СГК 1 апреля на плановый ремонт выведен один из шести энергоблоков.

На энергоблоке № 2 мощностью 200 МВт и 240 Гкал/час энергетики капитально отремонтируют котел, турбоагрегат и турбогенератор. Также специалисты заменят поверхности нагрева котлоагрегата. Общий вес новых металлических деталей — 156 тонн.

Отмечается, что весь процесс разделен на несколько технологических этапов. В настоящее время ремонтная бригада приступила к вскрытию цилиндров высокого, среднего и низкого давления турбины. Постепенно энергетики обследуют на наличие дефектов все оборудование паротурбинной установки, почистят и отремонтируют механизмы, заменят изношенные детали.

Завершающим этапом станет период подконтрольной эксплуатации энергоблока — в течение месяца специалисты ТЭЦ будут тестировать котел и турбоагрегат. Все работы планируется завершить к 1 июля 2019 года. На капитальном ремонте энергоблока №2 задействованы 86 специалистов, они трудятся на объекте в две смены. Один такой энергоблок способен обеспечить теплом несколько микрорайонов города.

После работ на энергоблоке №2 ТЭЦ-5 СГК примерно на 1,5% вырастет КПД котла, цилиндров высокого и среднего давления. Это позволит сэкономить топливо, а значит, и сократить объем выбросов.

В СГК подчеркнули, что всего в 2019 году запланировано выполнить ремонты на 12 единицах основного энергетического оборудования четырех новосибирских станций и Барабинской ТЭЦ, в том числе: пяти котлах суммарной паропроизводительностью 1 900 т/час на ТЭЦ- 3,ТЭЦ-4, ТЭЦ-5, четырех турбоагрегатах установленной мощностью 334 МВт на ТЭЦ-3, ТЭЦ-5 и Барабинской ТЭЦ, трех турбогенераторах (ТЭЦ-3, ТЭЦ-5) мощностью 346 МВт. Также в этом году капитально отремонтируют водогрейный котел на ТЭЦ-5 производительностью 180 Гкал/час.

— Основные работы мы проводим с апреля по сентябрь, когда нагрузка на агрегаты станций снижена, — говорит директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков. — График ремонтов согласован с системным оператором. Таким образом, остающееся в работе оборудование полностью перекрывает потребности жителей и предприятий в тепле и электроэнергии.

Добавим, на ремонты ТЭЦ в 2019 году СГК выделила порядка 2,3 млрд. рублей. Кроме этого, на модернизацию производственных мощностей станций компания дополнительно направила средства инвестиционной программы в размере 600 млн. рублей.

Фото: пресс-служба СГК