 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

На новосибирских ТЭЦ СГК приступили к ремонтам основного оборудования

На поддержание рабочего состояния и повышение эффективности оборудования будет направлено 2,9 млрд. рублей.
  • 11/04/2019, 17:54
На новосибирских ТЭЦ СГК приступили к ремонтам основного оборудования

В апреле на теплоэлектростанциях Новосибирского филиала Сибирской генерирующей компании стартовала программа ремонтов. В этом году энергохолдинг направит на поддержание рабочего состояния и повышение эффективности оборудования четырех новосибирских и Барабинской ТЭЦ 2,9 млрд. рублей, сообщили в пресс-службе СГК.

На самой крупной ТЭЦ города – Новосибирской ТЭЦ-5 СГК 1 апреля на плановый ремонт выведен один из шести энергоблоков.

На энергоблоке № 2 мощностью 200 МВт и 240 Гкал/час энергетики капитально отремонтируют котел, турбоагрегат и турбогенератор. Также специалисты заменят поверхности нагрева котлоагрегата. Общий вес новых металлических деталей — 156 тонн.

Отмечается, что весь процесс разделен на несколько технологических этапов. В настоящее время ремонтная бригада приступила к вскрытию цилиндров высокого, среднего и низкого давления турбины. Постепенно энергетики обследуют на наличие дефектов все оборудование паротурбинной установки, почистят и отремонтируют механизмы, заменят изношенные детали.

Завершающим этапом станет период подконтрольной эксплуатации энергоблока — в течение месяца специалисты ТЭЦ будут тестировать котел и турбоагрегат. Все работы планируется завершить к 1 июля 2019 года. На капитальном ремонте энергоблока №2 задействованы 86 специалистов, они трудятся на объекте в две смены. Один такой энергоблок способен обеспечить теплом несколько микрорайонов города.

После работ на энергоблоке №2 ТЭЦ-5 СГК примерно на 1,5% вырастет КПД котла, цилиндров высокого и среднего давления. Это позволит сэкономить топливо, а значит, и сократить объем выбросов.

В СГК подчеркнули, что всего в 2019 году запланировано выполнить ремонты на 12 единицах основного энергетического оборудования  четырех новосибирских станций и Барабинской ТЭЦ, в том числе: пяти котлах суммарной паропроизводительностью 1 900 т/час на ТЭЦ- 3,ТЭЦ-4, ТЭЦ-5, четырех турбоагрегатах установленной мощностью 334 МВт на ТЭЦ-3, ТЭЦ-5 и Барабинской ТЭЦ, трех турбогенераторах (ТЭЦ-3, ТЭЦ-5) мощностью 346 МВт. Также в этом году капитально отремонтируют водогрейный котел на ТЭЦ-5 производительностью 180 Гкал/час.

— Основные работы мы проводим с апреля по сентябрь, когда нагрузка на агрегаты станций снижена, — говорит директор Новосибирского филиала СГК Андрей Колмаков. — График ремонтов согласован с системным оператором. Таким образом, остающееся в работе оборудование полностью перекрывает потребности жителей и предприятий в тепле и электроэнергии.

Добавим, на ремонты ТЭЦ в 2019 году СГК выделила порядка 2,3 млрд. рублей. Кроме этого, на модернизацию производственных мощностей станций компания дополнительно направила средства инвестиционной программы в размере 600 млн. рублей.

Фото: пресс-служба СГК

Популярное с сайта

Как привлекать и удерживать научные и иннновациионные кадры

Как привлекать и удерживать научные и инновациионные кадры

11/04/2019, 16:43
Этот вопрос обсуждался на заседании рабочей подгруппы по направлению «Наука» в Казани в рамках работы Российского венчурного форума.
Новосибирцы стали чаще ездить на электричках

Новосибирцы стали чаще ездить на электричках

11/04/2019, 16:20
Количество пассажиров, перевезенных в пригородных поездах Новосибирского региона ЗСЖД в I квартале 2019 года, выросло на 4,3%.
Новосибирская область и Республика Татарстан интенсифицируют взаимоотношения в разных сферах

Новосибирская область и Республика Татарстан интенсифицируют взаимоотношения в разных сферах

11/04/2019, 15:54
Главы регионов обсудили перспективы подписания соглашения.

Актуальный разговор

ВТБ вкладывает в экономику области почти в два раза больше средств, чем привлекает

ВТБ вкладывает в экономику области почти в два раза больше средств, чем привлекает

Все материалы
Новости

В НГУЭУ пройдет коммуникационный форум «NovoPRsk-2019»

11/04/2019, 18:15

Реконструкцию Монумента Славы проведут через два конкурса

11/04/2019, 18:06

Минстрой региона получил разрешение на строительство Ледовой арены

11/04/2019, 17:41

Товары Fix Price можно будет приобрести в отделениях Почты России

11/04/2019, 17:15

А:СТАРТ открывает дорогу к рынку HealthNet НТИ для команд из регионов России

11/04/2019, 17:12

Как привлекать и удерживать научные и инновациионные кадры

11/04/2019, 16:43

Новосибирцы стали чаще ездить на электричках

11/04/2019, 16:20

Новосибирская область и Республика Татарстан интенсифицируют взаимоотношения в разных сферах

11/04/2019, 15:54

«Личность руководителя как двигатель развития компании»

11/04/2019, 15:33

«Сколково» и «Академпарк» вместе поддержат начинающих технологических предпринимателей

11/04/2019, 13:58

 © 2016-2019 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Апрель 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска