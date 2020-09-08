Минтруд предложил сделать 31 декабря выходным в 2021 году

Министерство труда и социальной защиты опубликовало проект постановления правительства о переносе выходных дней в 2021 году. Документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
— Проектом постановления предлагается выходные дни 2 и 3 января (суббота и воскресенье), совпадающие с нерабочими праздничными днями в соответствии с частью второй статьи 112 Кодекса, перенести на 5 ноября и 31 декабря соответственно, — говорится в пояснительной записке к постановлению.
Также предлагается перенести день отдыха с субботы 20 февраля на понедельник 22 февраля.
Таким образом, в 2021 году будут следующие дни отдыха:
Напомним, в этом году 31 декабря будет рабочим днем.
Фото: pixabay.com, автор- StockSnap
Популярное с сайта