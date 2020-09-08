Журналист Infopro54 в числе победителей XV Межрегионального конкурса «Сибирь.ПРО»

Подведены итоги XV Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО», сообщили в оргкомитете конкурса. Отмечается, что в этом году на участие в конкурсе было представлено 944 заявки, и такое количество работ свидетельствует о вновь установленном рекорде за пятнадцать лет работы проекта.

Тема конкурса в этом году – «НацПРОект». Награда в главной номинации полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе «Энергия ПРОрыва», посвященной реализации на территории Сибирского федерального округа приоритетных экономических задач, присуждена в пяти категориях.

Лучшим СМИ среди печатных и сетевых изданий выбрана интернет-газета Newslab (Красноярский край) за спецпроект «Край, за который не стыдно». В нём рассказывается о том, чем может гордиться Красноярский край: крупнейших предприятиях региона, известных «сибирских брендах», достижениях красноярских учёных. В категории «Электронное СМИ» победу одержала ГТРК «Томск» с проектом «Мой бизнес», посвящённым предпринимателям города Томска и Томской области. Герои сюжетов делятся собственными историями успеха о том, как начать свое дело и превратить его в устойчивый бизнес. В лидеры среди районных изданий в этом году вышла газета «Каменские известия» (Алтайский край) с работой о поддержке индивидуальной предпринимательской инициативы – «Без поддержки никак».

Победителем среди журналистов электронных средств массовой информации в главной номинации стала программа Игоря Костенкова «Своё дело» (телеканал «Енисей», Красноярский край). В категории «Автор печатного/интернет-СМИ» первым стал Андрей Остров, который представляет газету «Томские новости», с работой «Органический бизнес».

Большой интерес участники конкурса проявили к открытой в этом году номинации «Сибирская гвардия», приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Премию поддержал генеральный партнер проекта – ПАО «ГМК «Норильский никель». В категории «Автор печатного/интернет-СМИ» лучшей признана журналист информационного агентства ТАСС (Новосибирская область) Полина Болдырева за материал «Выжить в концлагере и победить. О девочке, пережившей плен, рабство и ставшей ученым». Среди авторов электронных СМИ первой по результатам голосования стала Татьяна Моноенко (ГТРК «Новосибирск») с фильмом «Снежные призраки», который посвящён забытому подвигу 29-й отдельной лыжной бригады, сформированной преимущественно из сибиряков. Также жюри единогласно выбрало победителем Евгения Иванова (газета «Новая Сибирь», Новосибирская область) – его фотопроект «Фрагменты частной жизни ветеранов ВОв Красноярска» занял первое место в категории «Фоторабота».

В юбилейном сезоне «Сибирь.ПРО» дебютировала номинация «Сибирский фотоПРОект». Премия учреждена специально к 15-летию конкурса и призвана содействовать продвижению сибирской фотожурналистики. Первой в категории «Одним кадром», посвященной человеку труда и промышленным объектам Сибирского федерального округа стала Лариса Баканова с материалом «Лучших горняков определили в Хакасии» (газета «Хакасия»). В категории «Сибирь в лицах» победителями признаны Артём Моисеев за социальный проект – фоторепортаж «Ледовый поход для инвалидов по Байкалу» (интернет-портал irk.ru) – и Хенче-Кара Монгуш (газета «Тувинская правда») за серию фотопортретов жителей Республики Тыва.

Генеральным партнёром проекта ПАО «Россети Сибирь» в этом году была учреждена номинация «Надёжная энергетика», награда в которой вручается за серию материалов о развитии электросетевого комплекса Сибири и его значимости в укреплении социального и экономического потенциала территорий. Победу одержал журналист сетевого издания «ЗАТО Говорим» (Томская область) Роман Маратов с серией публикаций, освещающих работу ТЭЦ города Северска и тарифообразование в сфере топливной энергетики. Победителем среди авторов электронных СМИ стала корреспондент ГТРК «Горный Алтай» Марина Кулеева за фильм «Энергия Солнца» о строительстве и установке источников альтернативной энергии в отдаленных районах Республики Алтай.

В традиционной номинации «Демографическая ПРОгрессия» оценивались материалы о реализации национального проекта «Демография», о решении демографических проблем в Сибирском федеральном округе и материалы, пропагандирующие ценность семьи и семейных отношений. Статью Ольги Игошевой (газета «Копейка», Иркутская область) про приёмную семью «Пятнадцать раз мама, двенадцать – бабушка» жюри признало лучшей среди материалов печатных изданий. Первым в категории «Журналист электронного СМИ» стал Сергей Черных (ГТРК «Новосибирск») и его фильм «Мотивация», рассказывающий непростую историю жизни женщины и матери в борьбе за здоровье своего ребёнка.

Победителем среди авторов печатных изданий номинации «Наука и образование» стала Юлия Переломова (газета «Восточно-Сибирская правда», Иркутская область) за материал «Весёлые картинки Ольги Посух» – интервью с учёным и популяризатором науки. Анатолий Харитонов (телеканал «ОТС-ТВ», Новосибирская область) с сюжетом «Учебные фильмы новосибирских физиков» признан лучшим среди корреспондентов электронных СМИ. Партнёром номинации в этом году выступила группа «Сибантрацит».

Номинация «Цифровая Сибирь», учреждённая генеральным партнёром проекта – Макрорегиональным филиалом «Сибирь» ПАО «Ростелеком», посвящена развитию отрасли телекоммуникаций на территории Сибири; организации доступа к высокоскоростному интернету; применению облачных технологий и сервисов на базе «интернета вещей»; разработке и реализации мероприятий в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Первым в категории «Автор печатного/электронного/интернет-СМИ» стал корреспондент информационно-аналитического портала Infopro54 (Новосибирская область) Игорь Смольников с материалом «Пандемия ускоряет оцифровку».

Победу в традиционной номинации «Молодая Сибирь», поддержку которой также оказывает компания «Ростелеком», одержала Нина Кремницер (газета «Иркутск»). Автор будет награждена за цикл материалов спецпроекта «Человек и дело» об историях успеха молодых людей, сумевших сделать хобби успешным бизнес-проектом. А лучшим корреспондентом электронного СМИ, по мнению экспертов, признана Александра Арепьева, представляющая телеканал «Енисей» (Красноярский край), с сюжетом «Молодой боксер из деревни три года на попутках ездил на тренировки в Ачинск».

Победителем в номинации «Здоровье» в категории «Автор печатного/интернет СМИ» названа журналист регионального информационного портала Sibnet (Новосибирская область) Елена Медведева с материалом «Дверь в Нарнию, или Будни врача в «ковидном» госпитале». Антон Парахин, (телеканал «ОРТРК-12 канал», Омская область), с фильмом-историей «Вызов принят. Красная зона» стал первым в категории «Журналист электронного СМИ». Номинацию поддерживает генеральный партнёр конкурса – фармацевтическая компания «Эвалар».

Реализации в сибирских регионах мероприятий в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», развитию стройиндустрии и жилищного строительства в регионах Сибири посвящены журналистские работы, которые участвуют в номинации «Свой дом». Номинацию поддерживает АО Холдинговая компания «Сибирский Деловой Союз» – генеральный партнёр «Сибирь.ПРО». Первой среди авторов печатных/сетевых изданий стала Светлана Латынина (информационное агентство ТАСС, Иркутская область) с работой «Жить без мусора. Ученый из Новосибирска знает, как обойтись без отопления и канализации» о реализации идеи экодома на Ольхоне – единственном населенном острове Байкала. А корреспондент телеканала «ТВН» (Кемеровская область) Яна Смирнова с сюжетом «Снести нельзя оставить» одержала победу в категории «Журналист электронного СМИ».

АО «ХК «Сибирский цемент» в конкурсе «Сибирь.ПРО» выступает учредителем номинации «ПРОизведено в Сибири». К участию в ней принимались работы о магистральных брендах, связанных с развитием макрорегиона, а также сюжеты об историях успеха сибирских компаний и предприятий, начинавших свою деятельность в Сибири. Лучшей в категории «Автор печатного/интернет-СМИ» стала Ольга Левина, журналист газеты «Наша жизнь» Карасукского района Новосибирской области, за материал «Как пекарня сухарём города берёт». Татьяна Чуй (ГТРК «Новосибирск») с видеоработой «Сыроварня семьи Бурдинских» одержала победу среди журналистов электронных средств массовой информации.

Номинация «АгроПро», партнёром которой в юбилейном году выступила розничная сеть «Магнит», посвящена аграрному потенциалу сибирских регионов. По решению жюри лучшим в категории «Автор печатного/интернет-СМИ» признана Елена Гурьянова, автор сетевого издания «НГС.Новости – Новосибирск», с работой «Фермер раздал в коронавирус 11 тонн овощей: в его хозяйстве зарплаты до 50 тысяч и морковка по полметра». Ольга Дурных с сюжетом «Сибирские виноградари» (ГТРК «Новосибирск») стала лучшим журналистом электронного СМИ в этой номинации.

Работы студентов факультетов журналистики вузов Сибирского федерального округа в этом году вновь принимались к участию в номинации «ПРОба пера», учрежденной полномочным представителем Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе. По условиям проекта, на суд жюри представлялись опубликованные и неопубликованные материалы, а также видео- и аудио сюжеты, как вышедшие в эфир, так и созданные специально для участия в конкурсе по темам всех представленных номинаций. Решением экспертного жюри победителем в категории «Материал печатного/интернет-СМИ» стала Екатерина Карзова, студентка Алтайского государственного университета и её работа «Жизнь прожить и поле перейти» о ветеране Великой Отечественной войны. Даниил Сухоручко (Новосибирский государственный педагогический университет) с видеоматериалом «В Новосибирске возрождают искусство иконописи» одержал победу среди сюжетов/передач электронных средств массовой информации.

В номинации «ПРО КСО и благотворительность» компании «СУЭК-Кузбасс» оценивались материалы, посвящённые корпоративной социальной ответственности, государственно-частному партнёрству в реализации социальных программ, продвижению благотворительных проектов на территории Сибири. В этом году лучшей среди авторов печатных, электронных и интернет-СМИ признана журналист «10 канала» (региональный медиахолдинг «Кузбасс») Екатерина Юрганова с репортажем «Кузбассовцы: добровольные пожарные».

Победу в номинации «Горный ПРОфиль», учредителем которой выступает Группа «Сибантрацит», одержала автор информационного агентства ТАСС (Кемеровская область) Мария Пименова с материалом «Забойная история Рамзана Галиева. Как суровая профессия сделала шахтера художником». А лучшим журналистом среди электронных средств массовой информации выбрана Мария Мишнина с сюжетом «СУЭК провел в Хакасии зрелищный турнир среди горняков» (телеканал «РТС», Республика Хакасия).

«Герой нашего времени» – традиционная, полюбившаяся участникам конкурса номинация члена жюри, депутата Государственной Думы РФ Александра Карелина. Победителем в ней названа Элина Халтанова (газета «Иркутск») за материал «Цветы для Вампилова» об общественном деятеле, которая занимается благоустройством памятных мест, связанных с писателем Александром Вампиловым.

Западно-Сибирская железная дорога – учредитель номинации «ПРОфессия железнодорожник». В рамках премии журналисты представили материалы о ветеранах и действующих работниках магистрали, реализованных инвестиционных проектах, новых сервисах и услугах для пассажиров и грузоотправителей. Награда будет вручена журналисту «Искитимской газеты» (Новосибирская область) – Наталье Кривякиной, за статью «Ответственная работа: дежурный по переезду».

В номинации «Финансовый воПРОс» Сибирского банка ПАО Сбербанк победителем названа Мария Фомина (информационное агентство «ОМСКРЕГИОН») с работой «Школа бизнеса: 7 бесплатных программ для предпринимателей в Омске».

В премии «ПРО авиацию», учреждённой партнёром проекта АО «Аэропорт Толмачево», победителем среди авторов печатных, электронных и сетевых СМИ стала Светлана Антимонова (телеканал «ОТС-ТВ») и её сюжет «Субсидированные рейсы».

Фото: оргкомитет конкурса