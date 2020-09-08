Рекламодателям

Журналист Infopro54 в числе победителей XV Межрегионального конкурса «Сибирь.ПРО»

На конкурс поступило рекордное количество работ — 944 заявки.
  • 08/09/2020, 15:56
V6ACGoV0OYSgwKFzqvdpJTyhIOhBQSMO
Подведены итоги XV Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО», сообщили в оргкомитете конкурса. Отмечается, что в этом году на участие в конкурсе было представлено 944 заявки, и такое количество работ свидетельствует о вновь установленном рекорде за пятнадцать лет работы проекта.

Тема конкурса в этом году – «НацПРОект». Награда в главной номинации полномочного представителя президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе «Энергия ПРОрыва», посвященной реализации на территории Сибирского федерального округа приоритетных экономических задач, присуждена в пяти категориях.

Лучшим СМИ среди печатных и сетевых изданий выбрана интернет-газета Newslab (Красноярский край) за спецпроект «Край, за который не стыдно». В нём рассказывается о том, чем может гордиться Красноярский край: крупнейших предприятиях региона, известных «сибирских брендах», достижениях красноярских учёных. В категории «Электронное СМИ» победу одержала ГТРК «Томск» с проектом «Мой бизнес», посвящённым предпринимателям города Томска и Томской области. Герои сюжетов делятся собственными историями успеха о том, как начать свое дело и превратить его в устойчивый бизнес. В лидеры среди районных изданий в этом году вышла газета «Каменские известия» (Алтайский край) с работой о поддержке индивидуальной предпринимательской инициативы – «Без поддержки никак».

Победителем среди журналистов электронных средств массовой информации в главной номинации стала программа Игоря Костенкова «Своё дело» (телеканал «Енисей», Красноярский край). В категории «Автор печатного/интернет-СМИ» первым стал Андрей Остров, который представляет газету «Томские новости», с работой «Органический бизнес».

Большой интерес участники конкурса проявили к открытой в этом году номинации «Сибирская гвардия», приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Премию поддержал генеральный партнер проекта – ПАО «ГМК «Норильский никель». В категории «Автор печатного/интернет-СМИ» лучшей признана журналист информационного агентства ТАСС (Новосибирская область) Полина Болдырева за материал «Выжить в концлагере и победить. О девочке, пережившей плен, рабство и ставшей ученым». Среди авторов электронных СМИ первой по результатам голосования стала Татьяна Моноенко (ГТРК «Новосибирск») с фильмом «Снежные призраки», который посвящён забытому подвигу 29-й отдельной лыжной бригады, сформированной преимущественно из сибиряков. Также жюри единогласно выбрало победителем Евгения Иванова (газета «Новая Сибирь», Новосибирская область) – его фотопроект «Фрагменты частной жизни ветеранов ВОв Красноярска» занял первое место в категории «Фоторабота».

В юбилейном сезоне «Сибирь.ПРО» дебютировала номинация «Сибирский фотоПРОект». Премия учреждена специально к 15-летию конкурса и призвана содействовать продвижению сибирской фотожурналистики. Первой в категории «Одним кадром», посвященной человеку труда и промышленным объектам Сибирского федерального округа стала Лариса Баканова с материалом «Лучших горняков определили в Хакасии» (газета «Хакасия»). В категории «Сибирь в лицах» победителями признаны Артём Моисеев за социальный проект – фоторепортаж «Ледовый поход для инвалидов по Байкалу» (интернет-портал irk.ru) – и Хенче-Кара Монгуш (газета «Тувинская правда») за серию фотопортретов жителей Республики Тыва.

Генеральным партнёром проекта ПАО «Россети Сибирь» в этом году была учреждена номинация «Надёжная энергетика», награда в которой вручается за серию материалов о развитии электросетевого комплекса Сибири и его значимости в укреплении социального и экономического потенциала территорий. Победу одержал журналист сетевого издания «ЗАТО Говорим» (Томская область) Роман Маратов с серией публикаций, освещающих работу ТЭЦ города Северска и тарифообразование в сфере топливной энергетики. Победителем среди авторов электронных СМИ стала корреспондент ГТРК «Горный Алтай» Марина Кулеева за фильм «Энергия Солнца» о строительстве и установке источников альтернативной энергии в отдаленных районах Республики Алтай.

В традиционной номинации «Демографическая ПРОгрессия» оценивались материалы о реализации национального проекта «Демография», о решении демографических проблем в Сибирском федеральном округе и материалы, пропагандирующие ценность семьи и семейных отношений. Статью Ольги Игошевой (газета «Копейка», Иркутская область) про приёмную семью «Пятнадцать раз мама, двенадцать – бабушка» жюри признало лучшей среди материалов печатных изданий. Первым в категории «Журналист электронного СМИ» стал Сергей Черных (ГТРК «Новосибирск») и его фильм «Мотивация», рассказывающий непростую историю жизни женщины и матери в борьбе за здоровье своего ребёнка.

Победителем среди авторов печатных изданий номинации «Наука и образование» стала Юлия Переломова (газета «Восточно-Сибирская правда», Иркутская область) за материал «Весёлые картинки Ольги Посух» – интервью с учёным и популяризатором науки. Анатолий Харитонов (телеканал «ОТС-ТВ», Новосибирская область) с сюжетом «Учебные фильмы новосибирских физиков» признан лучшим среди корреспондентов электронных СМИ. Партнёром номинации в этом году выступила группа «Сибантрацит».

Номинация «Цифровая Сибирь», учреждённая генеральным партнёром проекта – Макрорегиональным филиалом «Сибирь» ПАО «Ростелеком», посвящена развитию отрасли телекоммуникаций на территории Сибири; организации доступа к высокоскоростному интернету; применению облачных технологий и сервисов на базе «интернета вещей»; разработке и реализации мероприятий в рамках национального проекта «Цифровая экономика». Первым в категории «Автор печатного/электронного/интернет-СМИ» стал корреспондент информационно-аналитического портала Infopro54 (Новосибирская область) Игорь Смольников с материалом «Пандемия ускоряет оцифровку».

Победу в традиционной номинации «Молодая Сибирь», поддержку которой также оказывает компания «Ростелеком», одержала Нина Кремницер (газета «Иркутск»). Автор будет награждена за цикл материалов спецпроекта «Человек и дело» об историях успеха молодых людей, сумевших сделать хобби успешным бизнес-проектом. А лучшим корреспондентом электронного СМИ, по мнению экспертов, признана Александра Арепьева, представляющая телеканал «Енисей» (Красноярский край), с сюжетом «Молодой боксер из деревни три года на попутках ездил на тренировки в Ачинск».

Победителем в номинации «Здоровье» в категории «Автор печатного/интернет СМИ» названа журналист регионального информационного портала Sibnet (Новосибирская область) Елена Медведева с материалом «Дверь в Нарнию, или Будни врача в «ковидном» госпитале». Антон Парахин, (телеканал «ОРТРК-12 канал», Омская область), с фильмом-историей «Вызов принят. Красная зона» стал первым в категории «Журналист электронного СМИ». Номинацию поддерживает генеральный партнёр конкурса – фармацевтическая компания «Эвалар».

Реализации в сибирских регионах мероприятий в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», развитию стройиндустрии и жилищного строительства в регионах Сибири посвящены журналистские работы, которые участвуют в номинации «Свой дом». Номинацию поддерживает АО Холдинговая компания «Сибирский Деловой Союз» – генеральный партнёр «Сибирь.ПРО». Первой среди авторов печатных/сетевых изданий стала Светлана Латынина (информационное агентство ТАСС, Иркутская область) с работой «Жить без мусора. Ученый из Новосибирска знает, как обойтись без отопления и канализации» о реализации идеи экодома на Ольхоне – единственном населенном острове Байкала. А корреспондент телеканала «ТВН» (Кемеровская область) Яна Смирнова с сюжетом «Снести нельзя оставить» одержала победу в категории «Журналист электронного СМИ».

АО «ХК «Сибирский цемент» в конкурсе «Сибирь.ПРО» выступает учредителем номинации «ПРОизведено в Сибири». К участию в ней принимались работы о магистральных брендах, связанных с развитием макрорегиона, а также сюжеты об историях успеха сибирских компаний и предприятий, начинавших свою деятельность в Сибири. Лучшей в категории «Автор печатного/интернет-СМИ» стала Ольга Левина, журналист газеты «Наша жизнь» Карасукского района Новосибирской области, за материал «Как пекарня сухарём города берёт». Татьяна Чуй (ГТРК «Новосибирск») с видеоработой «Сыроварня семьи Бурдинских» одержала победу среди журналистов электронных средств массовой информации.

Номинация «АгроПро», партнёром которой в юбилейном году выступила розничная сеть «Магнит», посвящена аграрному потенциалу сибирских регионов. По решению жюри лучшим в категории «Автор печатного/интернет-СМИ» признана Елена Гурьянова, автор сетевого издания «НГС.Новости – Новосибирск», с работой «Фермер раздал в коронавирус 11 тонн овощей: в его хозяйстве зарплаты до 50 тысяч и морковка по полметра». Ольга Дурных с сюжетом «Сибирские виноградари» (ГТРК «Новосибирск») стала лучшим журналистом электронного СМИ в этой номинации.

Работы студентов факультетов журналистики вузов Сибирского федерального округа в этом году вновь принимались к участию в номинации «ПРОба пера», учрежденной полномочным представителем Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе. По условиям проекта, на суд жюри представлялись опубликованные и неопубликованные материалы, а также видео- и аудио сюжеты, как вышедшие в эфир, так и созданные специально для участия в конкурсе по темам всех представленных номинаций. Решением экспертного жюри победителем в категории «Материал печатного/интернет-СМИ» стала Екатерина Карзова, студентка Алтайского государственного университета и её работа «Жизнь прожить и поле перейти» о ветеране Великой Отечественной войны. Даниил Сухоручко (Новосибирский государственный педагогический университет) с видеоматериалом «В Новосибирске возрождают искусство иконописи» одержал победу среди сюжетов/передач электронных средств массовой информации.

В номинации «ПРО КСО и благотворительность» компании «СУЭК-Кузбасс» оценивались материалы, посвящённые корпоративной социальной ответственности, государственно-частному партнёрству в реализации социальных программ, продвижению благотворительных проектов на территории Сибири. В этом году лучшей среди авторов печатных, электронных и интернет-СМИ признана журналист «10 канала» (региональный медиахолдинг «Кузбасс») Екатерина Юрганова с репортажем «Кузбассовцы: добровольные пожарные».

Победу в номинации «Горный ПРОфиль», учредителем которой выступает Группа «Сибантрацит», одержала автор информационного агентства ТАСС (Кемеровская область) Мария Пименова с материалом «Забойная история Рамзана Галиева. Как суровая профессия сделала шахтера художником». А лучшим журналистом среди электронных средств массовой информации выбрана Мария Мишнина с сюжетом «СУЭК провел в Хакасии зрелищный турнир среди горняков» (телеканал «РТС», Республика Хакасия).

«Герой нашего времени» – традиционная, полюбившаяся участникам конкурса номинация члена жюри, депутата Государственной Думы РФ Александра Карелина. Победителем в ней названа Элина Халтанова (газета «Иркутск») за материал «Цветы для Вампилова» об общественном деятеле, которая занимается благоустройством памятных мест, связанных с писателем Александром Вампиловым.

Западно-Сибирская железная дорога – учредитель номинации «ПРОфессия железнодорожник». В рамках премии журналисты представили материалы о ветеранах и действующих работниках магистрали, реализованных инвестиционных проектах, новых сервисах и услугах для пассажиров и грузоотправителей. Награда будет вручена журналисту «Искитимской газеты» (Новосибирская область) – Наталье Кривякиной, за статью «Ответственная работа: дежурный по переезду».

В номинации «Финансовый воПРОс» Сибирского банка ПАО Сбербанк победителем названа Мария Фомина (информационное агентство «ОМСКРЕГИОН») с работой «Школа бизнеса: 7 бесплатных программ для предпринимателей в Омске».

В премии «ПРО авиацию», учреждённой партнёром проекта АО «Аэропорт Толмачево», победителем среди авторов печатных, электронных и сетевых СМИ стала Светлана Антимонова (телеканал «ОТС-ТВ») и её сюжет «Субсидированные рейсы».

 Фото: оргкомитет конкурса

77

Новости компаний

Каталог недвижимости

Новые депозиты для ИП и юридических лиц

08/09/2020, 11:04

Банк УРАЛСИБ обновил Мобильный банк для бизнеса

08/09/2020, 09:58

ВТБ переходит на единую телекоммуникационную сеть «Ростелекома»

07/09/2020, 16:20

Доля новых онлайн-вкладов в ВТБ летом достигла 60%

07/09/2020, 11:51

Популярное с сайта

Проект «Военной горки» вынесут на общественное обсуждение к концу месяца

08/09/2020, 09:53
Старинному военному городку перепоручат миссию «сибирского Арбата». Согласование этого замысла с Министерством обороны вышло в финальную стадию.

Предприниматели поделились бизнес-секретами в пандемию

08/09/2020, 09:46
И получили гранты от ПСБ на решение наиболее актуальных задач.

Единую карту жителя хотят ввести в регионе

07/09/2020, 19:09
Проект будет реализован на базе национальной платежной системой «Мир».

Актуальный разговор

Избирательная кампания-2020 будет индикатором скрытых политических рисков

Все материалы
Лента новостей

Минтруд предложил сделать 31 декабря выходным в 2021 году

08/09/2020, 14:30

Во второй декаде сентября в Новосибирской области откроются кинотеатры

08/09/2020, 13:16

Девочке-«дюймовочке» необходим курс лечения дорогостоящим препаратом

08/09/2020, 12:11

Потребление электроэнергии в энергосистеме Новосибирской области в августе 2020 года снизилось на 1 %

08/09/2020, 11:31

Перевозки контейнеров на ЗСЖД выросли более чем на 11%

08/09/2020, 10:11

Проект «Военной горки» вынесут на общественное обсуждение к концу месяца

08/09/2020, 09:53

Предприниматели поделились бизнес-секретами в пандемию

08/09/2020, 09:46
Новости Сибири

Новые технологии возможностей от «Ростелекома» для сибирского бизнеса

08/09/2020, 10:27

46% сибиряков готовы брать кредиты и наращивать потребление после пандемии

04/09/2020, 17:03

Урал и Сибирь давно этого ждали — «Ростелеком» и GFN.RU запустили для них облачные игры на базе технологий NVIDIA

04/09/2020, 10:30
Новости SMI.FM

Экономика

Диспансеризацию детей перенесут из поликлиник в школы

Диспансеризацию детей перенесут из поликлиник в школы

В домах новосибирцев может потеплеть ранее запланированного срока

Новосибирску отдали землю в районе области под питомник

В МФЦ на 30% вырос объем предоставленных услуг

В центре Новосибирска появится первая велодорожка

Финансы

Курс евро на ММВБ повышался до 90,1 руб

Курс евро на ММВБ повышался до 90,1 руб

В Сибири сократилось количество выявленных фальшивых купюр

Фондовый рынок переживает новый этап развития

PayPal — главный бенефициар перетока торговли в online-сегмент

Пандемия простимулировала киберпреступников

Политика

На помощника депутата Андрея Жирнова подали иск в суд

Политические партии уже потратили на выборы миллионы

Парламентские партии не доверяют выборным соглашениям

Кандидатам мешают ездить, говорить в микрофоны и ставить скамейки

Темные силы против красных баннеров

Недвижимость

Проект «Военной горки» вынесут на общественное обсуждение к концу месяца

Коронавирусная господдержка подогрела интерес и цены на недвижимость

Более 40% состоятельных новосибирцев берут квартиры в ипотеку

Суд запретил регистрационные действия на участке, где строится «Панорама»

Рост замедлился, но кризис пока не виден

Технологии

В НГТУ НЭТИ выяснили как оптимизировать мелкосерийную сборку электронных плат

В НГТУ НЭТИ выяснили как оптимизировать мелкосерийную сборку электронных плат

Маски с наносеребром протестировали на космодроме «Восточный»

OCSiAl возможно инвестирует в научную инфраструктуру 700 млн рублей

Рынок упаковки становится более разнообразным и рациональным

НПЗ участвует в создании системы контроля состояния мостов и дамб

Телекоммуникации

Tele2 запустила сеть на Алтае

Емкость рынка «умного ЖКХ» в Новосибирске — около 170 млн рублей ежегодно

Журналисты Infopro54.ru награждены дипломами IX конкурса «Ростелекома»

С июня в Новосибирске начал восстанавливаться спрос на смартфоны

В Сибири зарегистрировали всплеск спроса на звонки с таксофонов

Агропром

Новосибирским сельхозпредприятиям утвердили ставки по субсидиям

В Новосибирской области обмолочено 32% зерновых и зернобобовых культур

Первая очередь молочного завода «ЭкоНивы» будет сдана в 2021 году

В Новосибирской области начал работу первый фермерский рынок

В июле погрузка зерна в Новосибирском регионе ЗСЖД увеличилась на 13,5%

Транспорт

Перевозки контейнеров на ЗСЖД выросли более чем на 11%

В первом полугодии объем выплат по полисам ОСАГО в Новосибирской области вырос на 9%

Спрос на автозапчасти в Новосибирске вырос на 26%

Генподрядчик Толмачево получил гарантию на 2 млрд

В Толмачево почувствовали, что карантин сворачивается

Медицина

В микрорайоне «Пригородный простор» начала работу врачебная амбулатория

Всех студентов рекомендовано привить от коронавируса

В Новосибирской области на следующей неделе стартует прививочная кампания против гриппа

Новосибирская область готовится к началу нового эпидемиологического сезона

Новосибирская область готова к хранению вакцины от коронавируса

Авто

В первом полугодии объем выплат по полисам ОСАГО в Новосибирской области вырос на 9%

У новосибирцев вырос спрос на обучение вождению

Нива лидирует в рейтинге популярных автомобилей сегмента SUV в Новосибирске

Большинство новосибирцев паркуют машины возле дома

Спрос на электромобили с пробегом в Новосибирске вырос на 66%

Туризм

Туроператоры заказали в три раза меньше выездных рейсов, чем в 2019 году

Из Новосибирска открыты прямые рейсы в Турцию

Деньги за туры по России начнут возвращать в ночь с 20 на 21 августа

Внутренний туризм подогреют рублем

Старт поздний, но бурный

Общество

Минтруд предложил сделать 31 декабря выходным в 2021 году

Девочке-«дюймовочке» необходим курс лечения дорогостоящим препаратом

«Доклад о медузах»

Капремонт подземного перехода на Красном проспекте завершится в декабре

«Первый театр» открывает 13-й сезон премьерой спектакля-тренинга

Стиль жизни

Что-то страшное грядет

Соцреализм на языке кибер-эпоса

Россиянка родом из Новосибирска выиграла международный конкурс красоты

Коллективное подсознательное, коллективное подземное

Съемки проекта «Один день в городе» прошли в Новосибирске

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru  (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе.

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа»

Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2020 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Сентябрь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Авг    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Андрей Травников

Губернатор Новосибирской области. В 2019 году возглавил реготделение партии «Единая Россия». За эффективную работу губернатора и областных органов исполнительной власти регион вошел в десятку лидеров рейтинга и получил из федерального бюджета 1,4 млрд рублей, в область пришли деньги на разморозку перинатального центра, строительство волейбольного центра, ЛДС. Урегулировал взаимодействие между исполнительной и законодательной властью, а также правительством и мэрией Новосибирска.

×
Андрей Травников

Мэр Новосибирска. В сентябре второй раз выиграл выборы на пост главы города. Добился увеличения в бюджет города налогов (УСН), ранее поступавших в областной бюджет

×
Андрей Шимкив

Спикер регионального парламента. Назначен куратором выборной кампании в региональный парламент и горсовет от партии «Единая Россия». Продвигает создание законов по регулированию лесной отрасли, был одним из инициаторов модернизации закона об аграрной политике.

×
Андрей Панферов

В 2019 году руководил реготделением партии «Единая Россия», параллельно работал в статусе вице-спикера регионального парламента. После назначения главой реготделения Андрея Травникова, стал его заместителем. По версии исследования, проведенного новосибирским Институтом политики и технологий и алтайским Центром политического консалтинга, является лидером рейтинга по уровню доверия избирателей среди депутатов Законодательного собрания.

×
Сергей Бойко

Координатор регионального штаба Алексея Навального в Новосибирске. Получил второе место на выборах мэра города. Заявил о готовности принять участие в выборах в горсовет Новосибирска в 2020 году.

×
Наталья Пинуc

Депутат горсовета Новосибирска. Участвовала в выборах мэра от «Российского общенационального союза». Активно поднимала темы задолженности застройщиков за аренду земли, размещения мусорных полигонов, утилизации ТБО.

×
Антон Горестов

Совладелец федеральной сети стрит-фуда «Дядя Дёнер», основатель сети Primetime.

Расширение сети кафе Primetime, запуск проекта «фабрика-кухня», разработка проекта по корпоративному питанию. Переформатирование сети бутик-отелей Ahotels в службу бронирования. Выход на долговой рынок.

×
Александр Лубенец

Финансист, инвестор, председатель НРО ООО «Российский Союз Налогоплательщиков», руководитель комиссии по устойчивому развитию региона и вопросам инвестиционного климата Общественной палаты Новосибирской области. Реализация масштабного проекта по добыче золота в Алтайском крае. Подготовка предложения по регулированию добычи стратегических ресурсов, которые сейчас переданы на рассмотрение в Госдуму и Совет Федерации.

×
Игорь Дедюхин

Гендиректор ООО «РоссПак». Запуск нового производства в Промышленно-логистическом парке. В 2019 году за счет новой площадки компания планировала увеличить выпуск продукции на 25%, в 2020 году — на 30-40%.

×
Борис Горкунов

Руководитель и собственник ГК «Горкунов». В 2019 году началась реконструкция производственных площадей тепличного комплекса «Новосибирский», который будет перепрофилирован под розы. В 2020 году компания планирует приступить к выращиванию цветов на срез. Запустил реализацию проекта по созданию в Колывани селекционно-генетического центра по разведению крупного рогатого скота.

×
Виталий Хан

Гендиректор ОАО «СКТБ «Катализатор». В рамках программы реиндустриализации «СКТБ «Катализатор» реализует проект «Реализация технологической инициативы КИТ: Катализаторы, Инжиниринг, Технологии». На площадке предприятия в Новосибирске создается научно-технологический центр прикладного катализа мирового уровня по разработке современных катализаторов и адсорбентов. В 2019 году компания приступила к реализации проекта «Национальный центр инжиниринга и испытаний катализаторов», в его рамках планируется создание на площадке в Новосибирске парка пилотных установок по основным процессам нефтепереработки, на которых можно было бы проводить испытания катализаторов в реальных условиях работы установок на конкретных НПЗ и на реальном сырье. Участвует в проекте «Строительство завода по производству солей и редкоземельных металлов» в ТОСЭР «Линево».

×
Сергей Грибов

Бизнесмен и девелопер (ГК «Новоград»). Освободился из мест заключения в ноябре 2019 года. Намерен опротестовывать выдвинутые против него обвинения. Учредитель Новосибирской региональной общественной организации правовой и социальной помощи участникам пенитенциарной системы «Сибирский острог». Работает над рестартом МФК «Снежная миля». Дорожную карту по развитию проекта планирует представить в марте 2019 года.

×
Модернизация аэропорта Толмачево и его инфраструктуры

 

В ценах 2019 года совокупная сумма инвестиций в два этапа модернизации аэропорта составит 20 млрд рублей. Около 3,6 млрд рублей будут инвестированы в реконструкцию ВПП-2 (взлетно-посадочная полоса). Сейчас руководство аэропорта ведет переговоры о реконструкции ВПП-1. Еще около 4 млрд рублей планирует вложить в строительство новой ВПП Минобороны РФ и 4 млрд рублей — в создание дополнительных рулежных дорожек — Минтранс РФ.

×
Сырзавод Холдинга «ЭкоНива»

В 2019 году началось строительство сырзавода Холдинга «ЭкоНива» в Маслянинском районе. Общий объем инвестиций — 20 млрд рублей. Предприятие станет одним из крупнейших в России производителей широкого ассортимента молочной продукции, в том числе сыров российской, голландской, швейцарской групп, сливочного масла, йогуртов и сухой деминерализованной сыворотки. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

 

×
Логистический комплекс «Почты России»

На объекте логистического комплекса уже закрыт корпус, идет поставка и установка оборудования. Запуск намечен на 2020 год. Это будет один из крупнейших в России логистических центров площадью около 50 тысяч кв. м. Расчетная пиковая нагрузка — до 2 млн отправлений в сутки.

 

×
Завод PepsiCo по производству снеков

Новое предприятие станет третьей производственной площадкой в России, выпускающей данную продукцию. Объем инвестиций в проект — не менее 10 млрд рублей. На новом производстве будут созданы около 900 новых рабочих мест (без учета сопутствующих рабочих мест, связанных с ресурсным и сервисным обеспечением площадки). Запланирована установка 4 производственных линий, которая будет осуществлена в несколько этапов с 2019 по 2022 год. Завод намерен покупать сырье у новосибирских сельхозпроизводителей.

 

×
Завод «Ангиолайн»

Новый производственный комплекс компании ООО «Ангиолайн» сдан на год раньше запланированного срока. Инвестиции в строительство составили более 500 млн рублей. Новый научно-исследовательский и производственный центр занимает 9,5 тысячи кв. м, что позволит нарастить производственные мощности более чем вдвое. Благодаря этому будут созданы принципиально новые возможности для производства инновационных медицинских изделий с целью лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

 

×
ПФК «Обновление»

Единственная фармкомпания не только в России, но и в мире, которая перешла на стопроцентную маркировку всей своей продукции. Линии по маркировке были запущены в декабре 2019-го, несмотря на то, что правительство РФ перенесло срок вступления в силу закона на середину 2020 года. Объем инвестиций в оборудование для нанесения кода Data Matrix на продукцию в компании не называют. На производственной площадке в Сузуне недавно, в декабре 2019 года, компания запустила полномасштабное галеновое производство. В 2020-м запланирован запуск еще нескольких производственных площадок. Сегодня компания выпускает каждую тридцатую упаковку лекарственных препаратов (сейчас выпуск составляет 15-20 млн упаковок в месяц). Задача: к концу 2021 года выйти на производство 300 млн упаковок в год.

 

×
Правила голосования

 

В голосовании принимают участие читатели информационно-аналитического портала Infopro54.ru. 
Голосование является независимым и анонимным.
Выбирайте в трех номинациях наиболее достойные персон и проекты с вашей точки зрения. Голосование продлится до 31 января 2020 года. 
После этого редакция портала Infopro54.ru подвеет итоги голосования.
Чтобы получить информацию о персоне или проекте,  нужно нажать на подпись под фотографией.
Важное условие: один читатель может выбрать только 1 номинацию в каждой категории.

 

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Извините! Страница пока в разработке!

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×
Верховенство российского права

Речь идёт о том, что российское законодательство предлагается сделать приоритетным над международными правовыми нормами и регламентами. То есть Конституционный суд будет давать оценку всем решениям международных организаций, и если они окажутся противоречащими Конституции РФ, их реализация на территории России станет невозможной.

×
Ограничения в гражданстве для должностных лиц

Членам Правительства РФ, Совета Федерации, судьям, депутатам Госдумы, государственным служащим будут запрещёны вид на жительство или гражданство иностранного государства.

×
Ужесточение требований к кандидату в президенты

Главой государства гражданин сможет избираться не более двух раз, вне зависимости от того, следуют сроки подряд или нет. Также кандидат в президенты должен проживать на территории России не менее 25 лет и не иметь гражданства или вида на жительство иностранного государства.

×
Закрепление роли Госсовета

Вместо консультативной функции Государственный совет, состоящий из руководителей Совета Федерации, Государственной думы, лидеров её фракций и высших должностных лиц субъектов Федерации, будет наделён полномочиями по определению основных направлений государственной политики и координации работы органов государственной власти.

×
Отклонение президентом законов

Президент сможет отклонить принятый Госдумой закон через Конституционный суд РФ. Но это в случае, если суд признает его противоречащим Конституции.

×
Увеличение полномочий Совета Федерации и Государственной думы

После внесения поправок Совет Федерации, помимо текущих своих полномочий, сможет назначать судей и председателей судов и отстранять их от должности, а также консультировать президента относительно кандидатур на должности министров и прокуроров субъектов РФ. У Госдумы появится право утверждать кандидатуру председателя и членов Правительства РФ.

×
Социальная поддержка населения.

Речь идёт о закреплении в Конституции уровня МРОТ не ниже прожиточного минимума, а также обязательной регулярной индексации пенсионных выплат.

×
Наверх в Новости Новосибирска