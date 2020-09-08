Во второй декаде сентября в Новосибирской области откроются кинотеатры

В Новосибирской области принято решение по отмене карантинных ограничений на деятельность театров, концертных организаций, кинотеатров с очным присутствием граждан. Совещание с руководителями учреждений культуры состоялось сегодня в региональном правительстве.

— Открытие театров, концертных организаций, кинотеатров планируется во второй декаде сентября. Конкретное число будет определено в ближайшее время, — завили в региональном правительстве.

Уточняется, что в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора зрители допускаются на площадку мероприятия (спектакль, представление, концерт, кинопоказ) только при наличии защитной маски. Также предусматривается полное снятие ограничений на работу библиотечных организаций.

Представители учреждений культуры доложили, что провели необходимую обработку помещений, сформировали запас средств и оборудования для дезинфекции и термометрии, провели подготовительную работу с обслуживающим персоналом, разработали систему распределения потоков зрителей и посетителей.

Окончательное решение о сроках и формах возобновления деятельности театров, концертных организаций и кинотеатров будет принято губернатором и правительством Новосибирской области.

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