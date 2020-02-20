Директор ННИИТО: «По нашей репутации хотят нанести удар»

Официальное заявление руководителя Новосибирского НИИТО им. Я.Л. Цивьяна Минздрава России Андрея Корыткина:

— Уважаемые читатели онлайн-изданий! В последнее время в некоторых СМИ распространяются фейковые новости о Новосибирском НИИТО им. Я.Л. Цивьяна. Заказчики таких статей, очевидно, расстроены невыгодными им преобразованиями в кадровом составе института, а потому хотят нанести удар по нашей репутации. Я не хочу оправдываться, отвечая на каждую такую публикацию в наш адрес, однако чувствую ответственность перед коллегами и пациентами, которых такие статьи смущают и даже пугают. Мне очень жаль, что текущие рабочие моменты вынесены в публичную плоскость, причём в самом искажённом и негативном ключе, но с этим уже ничего не поделать. Поэтому считаю необходимым рассказать, как на самом деле обстоят дела в НИИТО.

Действительно, с конца прошлого года мы проводим организационно-штатные мероприятия, которые привели к некоторым изменениям. В силу объективных причин, не зависящих от руководства института, ушли несколько врачей. Увольнения сотрудников совсем не означает жизненную драму — у людей меняются обстоятельства, многие из них перешли на следующий карьерный этап, переехали в другой город или сменили профиль своей деятельности. Но мы принимаем сейчас новых прекрасных врачей, так что кадровый баланс не пострадал.

В детском отделении специалисты продолжают работать на благо наших маленьких пациентов. У нас имеются договорённости о комплектации штата опытными врачами, также запланирован ряд обучающих мероприятий для сотрудников отделения по разным направлениям. Ни один ребёнок не останется без внимания профессионалов НИИТО — мы каждый день заботимся об их выздоровлении, и так будет всегда.

Административное подразделение в настоящее время проходит реорганизацию, в том числе это касается и бухгалтерии — в частности, пришёл новый главный бухгалтер. Эти перемены жизненно необходимы нашему институту, чтобы обеспечивать его дальнейшее развитие.

Что касается оснащения, проблемы с оборудованием, к сожалению, копились десятилетиями. И за два-три месяца эти вопросы полностью закрыть невозможно, хотя мы активно работаем над разрешением проблем. Первым делом мы закупили необходимые и недостающие позиции, совсем скоро появится новое оборудование — эти вопросы решаются в рабочем порядке.

В заключение хочу сказать, что приход нового руководства в учреждение практически всегда означает обновление команды, и это абсолютно нормально. Вместе с этим подчеркну, что ни я, ни мои заместители никогда не задумаются об увольнении специалистов НИИТО, по-настоящему ценных для науки и медицины не только нашего города, но и страны.

Напомню, Новосибирский НИИТО им. Я.Л. Цивьяна Минздрава России — крупнейшее учреждение, работающее в области травматологии, вертебрологии, ортопедии и нейрохирургии, и вся наша деятельность направлена на его дальнейшее развитие. И моязадача как руководителя — обеспечить все условия нашим врачам и учёным (которых считаю одними из лучших специалистов в мире), чтобы они по-прежнему могли помогать людям в борьбе с тяжёлыми заболеваниями».

Текст заявления предоставлен пресс-службой ННИИТО

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