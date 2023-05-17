Минздрав области опубликовал адреса пунктов помощи при укусе клеща

На территории Новосибирской области наступил сезон активности клещей. С начала эпидемического сезона в медицинские организации Новосибирской области по поводу укусов клещей обратилось 598 человек. Об этом сообщает пресс-служба областного минздрава.

Лидером по количеству укусов клещами является Искитимский район, за ним следуют Советский и Калининский районы города Новосибирска.

На территории Новосибирска и области развернуты пункты проведения серопрофилактики, в которых имеется достаточный запас иммуноглобулина для экстренной профилактики клещевого энцефалита. Все пункты экстренной помощи можно найти здесь.

Минздрав отмечает, что наиболее надежным и долговременным методом защиты от клещевого энцефалита являются профилактические прививки. Также средством защиты может быть репелленты, защитная одежда, само- и взаимоосмотры. В случае укуса клеща необходимо обратиться в медицинскую организацию.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области резко увеличилось число заболевших сифилисом.