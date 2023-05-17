На День города в Новосибирске приготовят 130-килограммовый торт

Новосибирских кондитеров приглашают принять участие в приготовлении именинного 130-килограммового торта к 130-летию со дня основания города Новосибирска. Участие бесплатное. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

— Участникам предлагается приготовить свою часть торта размером формата А4 и весом от 1,5 кг. Начинка может быть любой. Сбоку можно разместить свой логотип, — говорится в сообщении.

Презентация торта состоится 24 июня с 12 до 15 часов в МФК «Сан-Сити».

По слова коммерческого директора компании «Центр законного списания долгов» Ирины Горчаковой, это хороший повод компаниям прикоснуться к большому событию.

— Такой торт — это символ того, что вся история нашего города формируется многими людьми и компаниями, но вместе мы делаем одно дело — создаем историю нашего города из небольших, но уникальных кусочков, — отметила Горчакова.

Ранее редакция сообщала о том, что концерт на День России обойдется Новосибирску в 1,4 млн рублей.