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В Новосибирской области резко увеличилось число заболевших сифилисом

  • 11/05/2023, 16:53
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в Новосибирской области увеличилось число заболевших сифилисом
В 2022 году выявлено на 33% больше новых случаев, чем годом ранее.

В Новосибирской области области в 2022 году выявили на 33% больше случаев заболевания сифилисом, чем в 2021 году. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Новосибирской области. С 2012 по 2017 год в регионе заболеваемость сифилисом планомерно снижалась, то в 2021 году произошел резкий всплеск, который не останавливается до сих пор.

Такой подъем врачи объясняют, во-первых, естественной цикличностью инфекции, вспышки которой повторяются каждый 15-20 лет. Еще одна важная причина — внешняя и внутренняя миграция. Влияет на общую статистику и отсроченная диагностика: во время пандемии проводили меньшее скринингов. Тестировали на сифилис только пациентов перед госпитализацией и тех, кто сам обращался по этому поводу в медучреждения.

Как сообщили в ведомстве, сифилис диагностировали у людей из всех групп населения и любого возраста.

Заподозрить сифилис у себя или партнера можно по нескольким признакам:

  • в первом периоде можно заметить шанкры на половых органах и воспаление паховых лимфоузлов.
  • во втором периоде появляется сыпь на теле, которую часто принимают за экзему, и воспаление слизистых, которые легко спутать с ангиной или конъюнктивитом.
  • В третьем периоде болезнь переходит в скрытую (латентную) форму, но остается заразной.

Передается сифилис при незащищенном сексе.  Заражение бытовым путем или через кровь маловероятно. Такие случаи в России давно не фиксируют.

— Для заражения необходимо большое количество спирохет и серьезное повреждение кожи, через которое они проникнут в кровь. Бытовой путь передачи возможен при тесном постоянном контакте с больным, у которого наблюдаются яркие клинические проявления. Например, грудной ребенок теоретически может заразиться от больной матери. Но в России всех беременных обязательно тестируют на сифилис, таких случаев у нас давным-давно нет, — отмечает Виктория Онипченко, главным дерматовенерологом Новосибирской области.

Профилактика сифилиса проста, отмечают в областном Минздрае: один проверенный половой партнер, использование презервативов и регулярные, не реже раза в год, медицинские осмотры.

Кстати, по данным Росстата, в январе 2023 года в России было зафиксировано резкое увеличение числа заболевших гепатитами и сифилисом: гепатитами — на 45% по сравнению с аналогичным промежутком времени прошлого года, сифилисом в первый месяц года в России заболели более 2,6 тысячи человек, что превышает значения января 2022 года на 71%.

Сотрудник Цифровой клиники ВСК Алина Красикова комментировала с чем может быть связан этот всплеск. Среди причин:

  • недостаточное информирование населения о рисках заражения и методах профилактики этих инфекций;
  • увеличение числа наркозависимых людей и повышенный риск заражения через совместное использование игл и других инструментов для инъекций;
  • недостаточный доступ к медицинским услугам, включая диагностику и лечение.

— Всплеск заболеваемости гепатитом и сифилисом может происходить повсеместно. Если в крупных населенных пунктах, как правило, больше возможностей для распространения инфекций, то в маленьких – медицинская помощь может быть менее доступной и качественной. Поэтому важно проводить систематические мероприятия по профилактике и борьбе с распространением инфекций во всех регионах, независимо от размера города, — цитировала Красикову пресс-служба ВСК. — Для борьбы со всплеском заболеваемости необходимо усилить информационную работу, проводить профилактические мероприятия, обеспечивать доступ к качественным медицинским услугам и проводить регулярные мероприятия по раннему выявлению и лечению этих инфекций. Важно также продолжать работу по снижению числа наркозависимых и улучшению доступа к профессиональной помощи для людей с различными видами зависимостей.

Ранее редакция сообщала о том, что лекарство от коронавируса теперь можно купить в аптеке.

Фото: freepik — freepik 

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Рубрики : Медицина

Регионы: Новосибирская область

Теги : рост заболевших сифилисом


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