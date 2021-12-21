Минздрав включил вакцинацию от ковида в национальный календарь прививок

Министерство здравоохранения РФ утвердило национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по профилактическим показаниям, включив туда вакцинацию от COVID-19. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 20 декабря.

— Утвердить национальный календарь профилактических прививок согласно приложению № 1; календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям согласно приложению № 2, — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно приказу, к приоритету первого уровня для обязательной вакцинации против ковида относятся лица в возрасте 60 лет и старше, а также работники медицины, социального обслуживания и образования, граждане, проживающие в городах с численностью один миллион человек и более. В первую очередь, гласит текст документа, прививку также нужно сделать людям с хроническими заболеваниями: страдающим от недугов бронхолегочной системы, сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и ожирения. В документе поясняется, что вакцинация детей от ковида в возрасте 12–17 лет проводится добровольно, по письменному заявлению одного из родителей.

Ранее глава центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что в России пандемия коронавируса закончится тогда, когда у 70–75% населения будет иммунитет к инфекции. По словам академика, этого можно добиться, только если в течение шести месяцев все россияне пройдут курс вакцинации.