«Спецавтохозяйство» готово вывозить мусор в новогодние праздники

— Сегодня все перевозчики ТКО готовятся к прохождению праздничных выходных. В этот период вывоз мусора увеличивается в 2 раза, поэтому принимаются меры для обеспечения этой работы. В частности, готовится резерв техники, так как в прошлом году в новогодние праздники из-за морозов большое количество машин выходило из строя из-за сбоя гидравлической системы, — отметил в ходе оперативного заседания в мэрии начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города Дмитрий Перязев.

Он подчеркнул, что никаких смен подрядчиков в новогодние праздники не ожидается, все договоры действуют, а подрядные организации будут выполнять свои обязательства.

Напомним, в новогодние праздники 2021 года основное количество жалоб на работу регоператора пришлось на 2 января. Но их было в 3 раза меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

Сегодня мусор из Новосибирска вывозят 2 организации: МУП «Спецавтохозяйство» (САХ, Кировский, Первомайский и Советский районы), а также «дочка» регоператора ООО «Экология-Новосибирск» — ООО «Эко-Транс», с привлечением субподрядных организаций.

— Сейчас САХ укомплектован всей необходимой спецтехникой для выполнения обязательств перед регоператором — в его распоряжении около 80 единиц техники. Плюс в резерве 15 машин, которые при необходимости будут задействованы в тех районах, где возникнут сложности с вывозом мусора. Речь идет даже о тех локациях, где работает «дочка» «Экологии-Новосибирск», — пояснил Перязев. — В случае необходимости за счет круглосуточной работы есть возможность задействовать еще 5 единиц спецтехники. Контракты на дизтопливо и бензин заключены, график работы сотрудников на праздничные дни составлен.

На все звонки с жалобами о мусорных завалах в департаменте ЖКХ мэрии и «Спецавтохозяйстве» обещают реагировать оперативно. При этом Перязев поднял еще один вопрос, который, по его словам, может осложнить САХ вывоз ТКО даже при полностью налаженной схеме работы. Судя по тому, какая ситуация сложилась в районах города из-за снегопадов, эти опасения вполне реальны.

— По опыту прошлого года: необходимо поставить задачу администрациям районов по своевременной очистке внутриквартальных проездов от снега. Далеко не всегда спецтехника могла проехать к площадкам накопления ТКО и вывезти мусор, — напомнил чиновник.

Его поддержал первый заммэра Борис Буреев, поручивший главам районных администраций контролировать состояние внутриквартальных проездов, а также обеспечить условия для кольцевого вывоза мусора из частного сектора.