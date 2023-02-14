Мише Штукину требуется курсовое лечение

— Через два месяца после рождения сын перестал реагировать на меня, стал закатывать глаза, не мог держать головку и вообще перестал двигаться. Его экстренно госпитализировали, — рассказывает мама Миши Татьяна Штукина.

Редкое генетическое заболевание врачам удалось обнаружить, лишь когда Мише исполнился один год. Оно нарушало работу мозга ребенка и вызывало слабость мышц.

— Но врачи сказали, что можно укрепить мышцы, если регулярно проходить курсовое лечение. И с тех пор мы регулярно возим сына в медцентры, занимаемся дома. Миша научился сидеть, стоять, стал понимать просьбы, самостоятельно ходить, правда, пока очень неустойчиво, и быстро устает. И двигается еще с трудом, есть проблемы с развитием речи, — продолжает рассказ Татьяна.

У Миши органическое поражение центральной нервной системы, редкая генетическая патология – синдром Жубер.

— Ребенок нуждается в продолжении реабилитационного лечения, требуется нормализовать тонус мышц, улучшить координацию движений и равновесие, активизировать развитие мелкой моторики и речи, — говорит Оксана Жексенова, невролог детского реабилитационного центра «Шаг вперед» (Томск).

По данным Русфонда, стоимость курсового лечения составляет 226 373 рубля. Семья Миши не может собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— У нас трое детей, работает только муж, я была вынуждена уволиться, чтобы ухаживать за Мишей. Помогите, пожалуйста! — просит Татьяна.

Помочь Мише можно по ссылке.

Фото из архива семьи