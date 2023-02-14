В Новосибирском краеведческом музее откроется выставка Евгения Гриневича «Богини Сибири»

24 февраля в Новосибирском государственном краеведческом музее откроется выставка Евгения Гриневича «Богини Сибири» («Deae Sibericae»). Проект представляет визуальное исследование роли и образа женщины в Сибири в трех культурных схемах: традиционных народов региона, православных русских, переехавших на эти территории в XVIII – XIX веках, и советский период. За основу выставки взяты музейные предметы, интерпретированные художником-концептуалистом в новом прочтении. Это эксперимент, который дает зрителю возможность разглядеть новые смыслы в знакомых сюжетах. Так, некоторые залы получили авторское решение в редком для России жанре тотальной инсталляции.

На выставке будут представлены более 300 подлинных предметов из фондов Новосибирского государственного краеведческого музея и Новосибирского государственного художественного музея, а также созданные специально для экспозиции работы Евгения Гриневича. Среди них – выполненные в характерной экспрессивной манере автора живописные полотна «Сибирская Мадонна» и «Жар-птица», величественная двухметровая скульптура древней богини Умай.

Масштабный проект будет представлен сразу в трех залах музея. Первый – посвящение женщине как воплощению Богини-матери, одному из центральных персонажей мифологического мира коренного населения древней Сибири. Посетители выставки окунутся в прошлое, рассматривая этнические женские аксессуары и предметы гардероба из фондов музея с V века нашей эры до этнографической современности: костюмы коренных жительниц Сибири, головные уборы и украшения.

Во втором зале можно будет увидеть самобытные Сузунские иконы. Они несут в себе тепло и душевность упрощенной трактовки образов христианских святых. Среди них – образ Пресвятой Богородицы «Знамение», икона «Великомученица Варвара Илиопольская» и особо почитаемая в Сибири «Святая Великомученица Екатерина». При взгляде на стилистику народных икон очевидным становится их сходство с детскими рисунками. Их объединяет то, что сделаны они с искренней простотой непрофессионального художника и огромной любовью к изображаемому объекту. Коллекция детских рисунков, посвященных матери, выступает полноценным разделом экспозиции этого зала.

Третий зал посвящен советской женщине и строится на антитезах. Несмотря на то, что в это время воспевается образ работницы и активистки, прежней остается роль матери и хранительницы домашнего очага. С одной стороны, здесь можно будет увидеть раритетные медали и ордена, которые фактически заменили традиционные украшения, с другой – проследить историю моды и эволюцию женственности в эскизах Новосибирского Дома моделей, обложках советских глянцевых журналов «Работница», «Журнал мод» и «Советское радио и телевидение».

«Мне было приятно получить приглашение от Новосибирского краеведческого музея и вместе сделать концептуальный проект-посвящение женщине», – поделился Евгений Гриневич. «Это мой первый опыт работы с региональными культурными центрами, и я счастлив иметь возможность творить в новых местах с новыми людьми. Миссия каждого художника – дарить эмоции и красоту. Я считаю очень важным развивать современное искусство не только в столице, но и за ее пределами. Синтезируя науку и концептуальный арт, мы создали интересную, живую экспозицию – оду женщине. Уверен, наш проект станет достойным подарком всем богиням Сибири к 8 марта! Будем рады видеть вас в музее!».

Евгений Гриневич, Москва. Художник-концептуалист, проекты которого сочетают многообразие приемов и форм: от фотографии и абстрактной живописи до пространственных и аудиовизуальных инсталляций.

Евгений активно работает и выставляется в России и за рубежом. Выставки его работ проходили в Доме-музее Марины Цветаевой, музее В. А. Тропинина, Центре современного искусства М’АРС. Работы автора находятся в частных и общественных собраниях России, США, Великобритании, Кипра и ОАЭ. С 2022 года Евгений представляет новый формат экспозиции с применением технических и интерактивных приемов.

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