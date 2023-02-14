Названы самые романтичные города России

Аналитики Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ вместе с экспертами по брендингу территорий и менеджменту в туризме составили рейтинг российских городов, которые больше всего подходят для романтических путешествий в День святого Валентина, пишет ФАС со ссылкой на РИА Новости.

Идеальным местом для медового месяца, по мнению экспертов, считается Ялта, которая с 2018 года имеет официальный статус «Города влюбленных». Вниманию влюбленных путешественников там представлены виноградники, шумные фестивали и высокогорные парки.

Также аналитики отметили Муром, символом которого являются супруги Петр и Феврония. К их мощам туристы приезжают в Свято-Троицкий монастырь под городом. Также специалисты подчеркнули, что в этом древнейшем городе страны реально найти себе спутника жизни.

Кроме того, эксперты назвали Санкт-Петербург, который идеально подходит для молодых влюбленных. На их взгляд, популярный Поцелуев мост на Мойке должны посетить как можно больше влюбленных пар.

Также отмечены крыши отеля «Астория» и площадка музея «Эрмитаж».

Вместе с тем в рейтинг самых романтичных городов России вошли Тутаев, Мещовск и Пушкинские горы.

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