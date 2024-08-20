Мише Тумашеву с диагнозом ДЦП требуются комплексное обследование и генетический анализ

У Миши с раннего детства были проблемы со здоровьем: неразвитая речь, мышцы ног слабые, он плохо ходит, в последнее время стал чаще падать. Мама лечением и воспитанием сына не занималась, с семи лет он живет с отцом.

— Я начал водить Мишу по врачам, его обследовали в областной больнице в Новосибирске, поставили диагноз «детский церебральный паралич». Миша окончил третий класс коррекционной школы. Но учиться ему трудно – он быстро устает, часто болит голова. В инвалидности сыну отказали, объяснили, что недостаточно данных для постановки диагноза, отправили на дополнительные обследования к неврологу и генетику. Анализы, которые делают бесплатно, нарушений не выявили, Мише нужно расширенное обследование, — рассказывает папа Миши Евгений Тумашев.

По словам врачей, у Миши диагностирована диплегическая форма детского церебрального паралича, в связи с этим ему необходимо провести дополнительное обследование методами функциональной диагностики нервной системы – оно поможет получить полную картину заболевания.

— Поскольку у Миши и его отца сходные симптомы, нужно также провести генетическое исследование, которое позволит поставить мальчику окончательный диагноз и назначить адекватное лечение, — говорит Елена Парамонова, эпилептолог Центра эпилепсии, пароксизмальных состояний и нарушений сна «Алгоритм» (Новосибирск).

По данным Русфонда, стоимость комплексного обследования и генетического анализа составляет 140 152 рубля. Семья Миши не в состоянии собрать такую сумму самостоятельно и просит помощи.

— Я сам инвалид с детства по ДЦП, живем мы только на мою пенсию, оплатить диагностику Миши самостоятельно я не могу. А ему необходимо установить правильный диагноз, чтобы быстрее начать лечение. Пожалуйста, помогите нам! — просит Евгений.

Помочь Мише можно по ссылке.